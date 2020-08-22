Премьер-лига
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Стартовые составы на матч Десна - Заря. Фаворов в старте луганчан
Команды объявили стартовые составы на матч первого тура
В рамках первого тура луганская "Заря" сыграет против черниговской "Десны".
"Заря": Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Абу-Ханна, Гречкин – Назарина, Юрченко, Кочергин, Хомченовский, Кабаев – Громов
Запасные: Мацапура, Поддубный, Жуниор Рейс, Чайковский, Цыганикс, Лунев, Янаков, Белоцерковец, Перович
"Десна": Паст – Конопля, Тамм, Гитченко, Имереков, Мостовой – Огиря, Домбровский, Калитвинцев, Тотовицкий -Филиппов
Запасные: Литовка, Ерамков, Арвеладзе, Картушов, Хлебас, Мудрик, Гуцуляк, Старенький, Будковский
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