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Стартовые составы на матч Заря - Десна. Фаворов в старте луганчан

Премьер-лига
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Команды объявили стартовые составы на матч первого тура

Стартовые составы на матч Заря - Десна. Фаворов в старте луганчан
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В рамках первого тура луганская "Заря" сыграет против черниговской "Десны".

"Заря": Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Абу-Ханна, Гречкин – Назарина, Юрченко, Кочергин, Хомченовский, Кабаев – Громов

Запасные: Мацапура, Поддубный, Жуниор Рейс, Чайковский, Цыганикс, Лунев, Янаков, Белоцерковец, Перович

"Десна": Паст – Конопля, Тамм, Гитченко, Имереков, Мостовой – Огиря, Домбровский, Калитвинцев, Тотовицкий -Филиппов

Запасные: Литовка, Ерамков, Арвеладзе, Картушов, Хлебас, Мудрик, Гуцуляк, Старенький, Будковский

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) УПЛ Денис Фаворов
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