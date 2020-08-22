  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Абу Ханна получил травму в матче с Десной. У Зари остался один номинальный центрбек
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Абу Ханна получил травму в матче с Десной. У Зари остался один номинальный центрбек

Премьер-лига
(1 голосов)

Калитвинцев сбил немецкого защитник в матче первого тура УПЛ

Абу Ханна получил травму в матче с Десной. У Зари остался один номинальный центрбек
Новина українською

В матче первого тура чемпионата Украины луганская "Заря" играет на выезде против черниговской "Десны".

Центральный защитник гостей Джоель Абу Ханна получил в этом поединке травму. Немец покинул поле после столкновения Калитвинцевым - Владислав грубо сыграл сзаду и получил желтую карточку. Вместо Джоеля на поле вышел 20-летний опорный полузащитник Богдан Поддубный.

Таким образом, у ряспоряжении Виктора Скрипника остался один номинальный центрбек - Виталий Вернидуб.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владислав Калитвинцев Заря (Луганск) Виталий Вернидуб Десна (Чернигов) чемпионат Украины УПЛ Богдан Поддубный Джоель Абу Ханна
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...