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Абу Ханна получил травму в матче с Десной. У Зари остался один номинальный центрбек
Калитвинцев сбил немецкого защитник в матче первого тура УПЛ
В матче первого тура чемпионата Украины луганская "Заря" играет на выезде против черниговской "Десны".
Центральный защитник гостей Джоель Абу Ханна получил в этом поединке травму. Немец покинул поле после столкновения Калитвинцевым - Владислав грубо сыграл сзаду и получил желтую карточку. Вместо Джоеля на поле вышел 20-летний опорный полузащитник Богдан Поддубный.
Таким образом, у ряспоряжении Виктора Скрипника остался один номинальный центрбек - Виталий Вернидуб.
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