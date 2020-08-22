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Денис Фаворов забил дебютный гол в футболке Зари в ворота Десны. ВИДЕО
Фаворов забил в ворота бывшей команды в концовке первого тайма
В рамках первого тура УПЛ луганская "Заря" на выезде играет против черниговской "Десны".
Счет в матче открыл правый защитник гостей Денис Фаворов - 45-й номер луганчан отметился забитым голом на 43-й минуте встречи.
Таким образом, 29-летний Фаворов забил гол в ворота своей бывшей команды в дебютном официальном матче за "Зарю". Напомним, в начале августа
Видео гола Фаворова
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