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Денис Фаворов забил дебютный гол в футболке Зари в ворота Десны. ВИДЕО

Премьер-лига
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Фаворов забил в ворота бывшей команды в концовке первого тайма

Денис Фаворов забил дебютный гол в футболке Зари в ворота Десны. ВИДЕО
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В рамках первого тура УПЛ луганская "Заря" на выезде играет против черниговской "Десны".

Счет в матче открыл правый защитник гостей Денис Фаворов - 45-й номер луганчан отметился забитым голом на 43-й минуте встречи.

Таким образом, 29-летний Фаворов забил гол в ворота своей бывшей команды в дебютном официальном матче за "Зарю". Напомним, в начале августа защитник перешел в команду Виктора Скрипника из "Десны".

Видео гола Фаворова

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) УПЛ Денис Фаворов
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