Десна - Заря 3:1. Таких два разных тайма

Александр Рябоконь любит экспериментировать с составами. Наставник черниговчан, имея в своем распоряжении достаточное количество качественных игроков, часто меняет схемы. Вот и сегодня он решил удивить Виктора Скрипника, сыграв в три центральных защитника. В прошлом сезоне он несколько раз уже обжигался, но вот новый чемпионат и снова риск.

У тренера луганчан скамейка не настолько длинная, а потому их состав был прочитан нами еще до игры (если не считать, что вместо Громова мы прогнозировали выход Перовича). Все внимание перед началом матча было притянуто к Денису Фаворову. Экс-капитан "Десны" отправился в команду Скрипника, уверяя, что сам уходить он не хотел. Фанаты "северян" встретили защитника, как родного, но сыграл он против их команды, как простой знакомый. Именно "Легенда №45" открыл счет в игре, однако об этом позже.

"Десне" всегда достаточно непросто давались игры против команды Скрипника. Сегодняшний матч не стал исключением. "Заря" смотрелась лучше соперника в первой половине, пусть и без большого количества моментов. Можно вспомнить два-три удара с дальней дистанции, наиболее опасным из которых был в исполнении Юрченко. Уверенно смотрелся дебютант Гречкин. Конечно, имели место быть и определенные ошибки, но защитник в атаку ходил часто, а в обороне нейтрализовывал активного Коноплю.

Неприятный момент случился в середине первого тайма. Калитвинцев пошел в опасный подкат против Абу Ханны, после чего центрбэк был заменен. По сути, в распоряжении Скрипника остался только Вернидуб, а на место центрального защитника был выпущен 20-летний опорник Поддубный. И как теперь играть на два фронта? Ожидаем от луганчан активности на трансферном рынке.

А в конце первого тайма случилось то, что и должно было - "Заря" дожала соперника. Кочергин протянул до самой штрафной соперника, однако пробить ему помешали защитники. На краю стоял одинокий Фаворов и не проявив жалости, мощным ударом забил в ворота бывших. Футболисты лугачан подбежали поздравлять Дениса, но он без особых эмоций отметил взятие ворот. Хотя уверенны, что внутри у него все переворачивалось от эмоций. Минимальная победа "Зари" - справедливый итог первого тайма.

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Рябоконь решил действовать незамедлительно и укрепил атаку, выпустив на поле Будковского. Возможно он верил, что Филиппу также удастся забить в ворота экс-команды. Форвард действительно начал активно и через три минуты вывел "Десну" вперед. Но лишь по количеству желтых карточек - ненужный фол против Назарины привел к горчичнику. А если серьезно, Будковский действительно помог своей команде. После явного привоза от защитников и вратаря "Зари", он грамотно подстроился в штрафной и заставил все того же Назарину фолить. Филиппов подошел к точке и отметился первым голом в этом сезоне.

Скрипник пытался взбодрить команду выходом Лунева, но практически сразу Шевченко во второй раз вынимал мяч из сетки. Защитники "Зари" вчистую проиграли воздух Тамму и эстонец классно пробил головой - 2:1. Хотите узнать, как перевернуть ход встречи за каких-то 15 минут? Обратитесь к Александру Рябоконю и центрбэкам луганского клуба. Добавим, что голевую передачу на свой счет записал Калитвинцев. "Десна" не остановилась, "Десна" решила окончательно добить соперника. Владислав Калитвинцев (снова он) локомотивом прорвался по левому флангу и выдал идеальную передачу на Будковского. Форварду осталось не промахнуться, с чем он идеально справился.

Тройная замена от Скрипника никак не повлияла уже ни на что. Возможно, пока что "Заря" не готова играть два тайма, так как во второй половине бронзовый призер прошлого сезона мало чем запомнился. Был неплохой удар от Янакова, но в этом эпизоде Пасту нужно было бы очень сильно постараться, чтобы пропустить. Наставнику луганчан придется сделать большую работу над ошибками после такой игры в Чернигове. Уверенны, что он лучше нас понимает важность усиления состава. Пока что луганский коллектив не готов к игре на групповом этапе Лиги Европы. Не с такой короткой скамейкой запасных.

А вот "Десну" можно похвалить, своим вторым таймом они это заслужили. Будковский качественно сыграл роль джокера, а Калитвинцев, безусловно, получит звание MVP матча. Впереди украинский чемпионат ожидает пауза, которая вызвана матчами сборных. Команды вернутся на поле только 12-го сентября.

Десна - Заря 3:1

Голы: Александр Филиппов 56 (пен.), Йоонас Тамм 62, Филипп Будковский 73 - Денис Фаворов 43

Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Александр Филиппов (Михаил Мудрик 87), Владислав Калитвинцев (Егор Картушов 87), Андрей Гитченко, Андрей Тотовицкий (Филипп Будковский 46), Андрей Мостовой, Ефим Конопля, Максим Имереков

Заря: Никита Шевченко, Максим Гречкин (Жуниор Рейс 79), Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Виталий Вернидуб, Джоель Абу Ханна (Дмитрий Поддубный 34), Владислав Кабаев (Денис Янаков 79), Егор Назарина, Артём Громов (Максим Лунёв 63), Денис Фаворов, Владлен Юрченко (Михайло Перович 79)

Предупреждения: Владислав Калитвинцев 29, Филипп Будковский 49, Андрей Мостовой 59 - Максим Гречкин 76