Десна - Заря 3:1. Обзор матча и видео голов

В рамках первого тура встречались черниговская "Десна" и луганская "Заря". Первый тайм лучше провела команда Виктора Скрипника, и в самой концовке первой половины встречи смогла открыть счет - экс-капитан "Десны" Денис Фаворов реализовал пенальти на 43-й минуты. Александр Рябоконь полностью перевернул игру, выпустив габаритного форварда - Филиппа Будковского. Нападающий сначала заработал пенальти, который забил Филиппов, а позже и сам расписался в воротах Никиты Шевченко.

Первый тур УПЛ сезона 2020/21

Десна - Заря 3:1

Голы: Александр Филиппов 56 (пен.), Йоонас Тамм 62, Филипп Будковский 73 - Денис Фаворов 43

Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Александр Филиппов (Михаил Мудрик 87), Владислав Калитвинцев (Егор Картушов 87), Андрей Гитченко, Андрей Тотовицкий (Филипп Будковский 46), Андрей Мостовой, Ефим Конопля, Максим Имереков

Заря: Никита Шевченко, Максим Гречкин (Жуниор Рейс 79), Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Виталий Вернидуб, Джоель Абу Ханна (Дмитрий Поддубный 34), Владислав Кабаев (Денис Янаков 79), Егор Назарина, Артём Громов (Максим Лунёв 63), Денис Фаворов, Владлен Юрченко (Михайло Перович 79)

Предупреждения: Владислав Калитвинцев 29, Филипп Будковский 49, Андрей Мостовой 59 - Максим Гречкин 76