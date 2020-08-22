Виктор Скрипник: Хороший первый тайм. За счет него можем развиваться

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник подвел итоги поражения от черниговской "Десны" в рамках первого тура УПЛ.

"Первый тайм можно занести нам в актив – было хорошее движение с мячом и без. Забили гол. Стандарты – это конек "Десны". Они воспользовались неразберихой. Когда счет 1:2 – раскрываешься, потом стало 1:3. Заслуженная победа "Десны". Хороший первый тайм. За счет него можем развиваться.

Новички старались, они привыкают к требованиям. Могу только комплементы говорить по работе на тренировках. Но в таких матчах всегда есть волнение, возможно, не смогли с ним совладать. Хотелось бы, чтобы новички быстрее интегрировались.