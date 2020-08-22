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Виктор Скрипник: Хороший первый тайм. За счет него можем развиваться

Премьер-лига
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Наставник луганчан прокомментировал поражение от "Десны"

Виктор Скрипник: Хороший первый тайм. За счет него можем развиваться
Новина українською

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник подвел итоги поражения от черниговской "Десны" в рамках первого тура УПЛ.

"Первый тайм можно занести нам в актив – было хорошее движение с мячом и без. Забили гол. Стандарты – это конек "Десны". Они воспользовались неразберихой. Когда счет 1:2 – раскрываешься, потом стало 1:3. Заслуженная победа "Десны". Хороший первый тайм. За счет него можем развиваться.

Новички старались, они привыкают к требованиям. Могу только комплементы говорить по работе на тренировках. Но в таких матчах всегда есть волнение, возможно, не смогли с ним совладать. Хотелось бы, чтобы новички быстрее интегрировались.

Второй тайм не получился, "Десна" прибавила. Поражение есть поражение. Травма Абу Ханны – игровой момент, но обидно, когда надо менять игрока уже в первом тайме", – рассказал Скрипник.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Десна (Чернигов) УПЛ
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