Александр Рябоконь: Десна - гибкая команда, под каждого соперника ищем ходы

Главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь поделился мыслями после победы над луганской "Зарей" в матче первого тура УПЛ.

"Мы не гадаем с заменами. Будковский знал, что выйдет. Он хорошо вошел в игру. Понял ситуацию, почему не вышел в старте. Был активен. Таких футболистов у нас немного.

В первом тайме команды блокировали действия друг друга, в том числе динамическим, тактическим прессингом. Шахматная партия в первом тайме. Во втором более динамичная, темповая, искренняя игра.

Мы гибкая команда, под каждого соперника ищем ходы, чтобы им было неудобно, а нам удобно. У соперника два активных нападающих, поэтому у нас вышли три центральных защитника. Мы и в прошлом применяли эту схему, хоть и не так часто", - рассказал Рябоконь.