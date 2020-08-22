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Александр Рябоконь: Десна - гибкая команда, под каждого соперника ищем ходы

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник черниговской команды прокомментировал победу над командой Скрипника

Александр Рябоконь: Десна - гибкая команда, под каждого соперника ищем ходы
Новина українською

Главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь поделился мыслями после победы над луганской "Зарей" в матче первого тура УПЛ.

"Мы не гадаем с заменами. Будковский знал, что выйдет. Он хорошо вошел в игру. Понял ситуацию, почему не вышел в старте. Был активен. Таких футболистов у нас немного.

В первом тайме команды блокировали действия друг друга, в том числе динамическим, тактическим прессингом. Шахматная партия в первом тайме. Во втором более динамичная, темповая, искренняя игра.

Мы гибкая команда, под каждого соперника ищем ходы, чтобы им было неудобно, а нам удобно. У соперника два активных нападающих, поэтому у нас вышли три центральных защитника. Мы и в прошлом применяли эту схему, хоть и не так часто", - рассказал Рябоконь.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Александр Рябоконь УПЛ
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
22.08.2020 в 20:45
вот это зачетно
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