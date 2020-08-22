  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Денис Фаворов: Заря не вышла еще на свой пик, это очевидно
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Денис Фаворов: Заря не вышла еще на свой пик, это очевидно

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник луганчан подвел итоги поражения от "Десны"

Денис Фаворов: Заря не вышла еще на свой пик, это очевидно
Новина українською

Защитник луганской "Зари" Денис Фаворов прокомментировал поражение от черниговской "Десны" в матче первого тура УПЛ.

"Если бы были болельщики – было бы что-то особенное. Приятно было вернуться на этот стадион, поиграть. Жаль, проиграли. Пообщаемся с болельщиками, они ждут меня. Забил и забил. Радуюсь любому голу. Если бы победный – радовался бы втройне. Но результат смазал.

Не вышли мы еще на пик, это очевидно. Чтобы играть в такой агрессивный футбол, надо быть очень физически подготовленными. Мы еще не совсем готовы к этому футболу", - рассказал Денис.

В этом поединке Фаворов забил свой дебютный гол в футболке луганской команды.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) УПЛ Денис Фаворов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...