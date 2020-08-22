Денис Фаворов: Заря не вышла еще на свой пик, это очевидно

Защитник луганской "Зари" Денис Фаворов прокомментировал поражение от черниговской "Десны" в матче первого тура УПЛ.

"Если бы были болельщики – было бы что-то особенное. Приятно было вернуться на этот стадион, поиграть. Жаль, проиграли. Пообщаемся с болельщиками, они ждут меня. Забил и забил. Радуюсь любому голу. Если бы победный – радовался бы втройне. Но результат смазал.

Не вышли мы еще на пик, это очевидно. Чтобы играть в такой агрессивный футбол, надо быть очень физически подготовленными. Мы еще не совсем готовы к этому футболу", - рассказал Денис.