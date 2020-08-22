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Владимир Шаран портит дебют Остапа Маркевича в УПЛ. Александрия - Мариуполь 4:1

Премьер-лига
(1 голосов)

Маркевич-младший дебютирует в УПЛ с крупного поражения

Владимир Шаран портит дебют Остапа Маркевича в УПЛ. Александрия - Мариуполь 4:1
UA-Футбол
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Александрия. Стадион "Ника"
Главный арбитр: Дмитрий Кутаков (Киевская область)
Ассистенты: Дмитрий Запороженко (Запорожская область), Александр Войтюк (Запорожье)
ФК Александрия - ФК Мариуполь 4:1
Голы: Дмитрий Шастал 45, Артем Гордиенко 47, Богдан Мишенко 49, Денис Безбородько 90+1 - Андрей Кулаков 82
ФК Александрия: Юрий Панькив, Артем Гордиенко, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец (Василий Грицук 90), Денис Мирошниченко, Валерий Лучкевич (Максим Задерака 67), Павел Пашаев, Дмитрий Шастал (Денис Безбородько 66), Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада (Алексей Довгий 79), Богдан Мишенко (Денис Устименко 79)
ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Алексей Быков, Дмитрий Топалов, Дмитрий Мишнёв, Игорь Тищенко (Назарий Муравский 65), Алексей Кащук, Артём Бондаренко (Максим Чех 59), Даниил Сагуткин, Андрей Кулаков (Станислав Библик 88), Петр Стасюк, Даниил Игнатенко (Никита Петерман 88)
Предупреждения: Павел Пашаев 18 - Алексей Кащук 4, Игорь Тищенко 7, Алексей Быков 11, Дмитрий Топалов 33, Даниил Игнатенко 61, Даниил Сагуткин 64, Дмитрий Мишнёв 74

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В статье: ФК Мариуполь ФК Александрия
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Комментарии (5)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
22.08.2020 в 21:52
Зря Остап строит свою карьеру не попреки, а благодаря своему отцу, который в УАФ (ФФУ) самый высокооплачиваемый чиновник. Стыдно!!!
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.08.2020 в 21:39
Остап Ібрагімович Маркевич
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+1
-2
Alex Sunchez
22.08.2020 в 21:38
Что то случилось с упл? В каждом матче пока минимум 4 мяча) надеюсь будет так и дальше.
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+1
-1
аалекс ( Крым)
22.08.2020 в 21:34
Не ожидал от этих команд такой яркой (для нашего чемпионата ) игры. Шарана и его парней с заслуженной победой, хотя и Мариуполь выглядел неплохо. У Маркевича может получиться крепкая команда.
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+1
-2
Djibouti (Djibouti)
22.08.2020 в 21:33
отличный старт
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+1
-1


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