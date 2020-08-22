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Лавриненко о трансферах Ингульца: Чтобы продать что-то ненужное, нужно купить что-то ненужное

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Ингульца" прокомментировал комплектацию команды

Лавриненко о трансферах Ингульца: Чтобы продать что-то ненужное, нужно купить что-то ненужное
Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко рассказал о кадровой ситуации команды перед стартом УПЛ.

"Скажу фразой из мультика "Простоквашино": для того, чтобы продать что-то ненужное, нужно купить что-то ненужное. Мы сначала отталкиваемся от того, чтобы сохранить свой состав и костяк.

Благодаря тому, что трансферное окно продлено до 4 октября, у нас будет время провести селекционную работу. Надеюсь, что еще увижу новичков в команде, которые смогут создать конкуренцию и усилить нас.

Мы с пониманием относимся, к тому, что не сможем играть дома. Хотелось бы выступать при своих болельщиках в Петрово, но мы понимаем, что наш стадион не может принимать матчи премьер-лиги.

Ждем, чтобы достроился новый стадион, и весной уже сможем играть на нем. Это не новость для нас, мы уже были готовы к этому. Нас в Кропивницком многие знают, любят и уважают. Надеюсь, если будет возможность, к нам придут на матчи и поддержат", – рассказал Лавриненко.

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В статье: УПЛ Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Источник:
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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
22.08.2020 в 21:39
В мультике было наоборот; „Чтобы купить что-нибудь нужное, надо сначала продать что-нибудь ненужное.“
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