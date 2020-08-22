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Матвиенко: По тактическим моментам у Шахтера нет проблем, больше на психологическом уровне

Премьер-лига
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Защитник "горняков" подвел итоги победы над "Колосом"

Матвиенко: По тактическим моментам у Шахтера нет проблем, больше на психологическом уровне
Новина українською

Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко прокомментировал победу над "Колосом" в матче первого тура УПЛ.

- Удалось забить только третий пенальти. С чем это связано? Психологический момент? Тот факт, что между еврокубками и началом чемпионата был маленький промежуток времени?

- Пенальти все-таки лотерея. Вратарь хорошо сыграл. И значит, наши ребята не очень хорошо пробили.

- Будете теперь больше времени уделять пенальти на тренировках?

- У нас несколько штатных пенальтистов, которые постоянно их пробивают и отрабатывают. Это лотерея: 50 на 50. Кто психологически лучше готов, тот и побеждает.

- Результатом вы довольны, а самой игрой?

- Да, результат хороший. Единственное, плохо, что пропустили такой нелепый гол после стандарта - проиграли второй мяч. Что касается игры, то ее всегда можно улучшать.

- Успела ли команда эмоционально и физически восстановиться после Лиги Европы?

- Еще не на сто процентов, но мы близки к этому. Начался чемпионат: новые цели, новые задачи. Нужно быть профессионалами, оставить все в прошлом и начинать все с чистого листа.

- Что Луиш Каштру говорил в перерыве? Возможно, немного взбодрил?

- По тактическим моментам у нас нет проблем, больше это на психологическом уровне. Наверное, еще немного не перестроились.

- Следующий матч - за Суперкубок с "Динамо". Чего ожидаете и как будете настраиваться?

- Ожидаем победы.

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В статье: Шахтер (Донецк) УПЛ Колос (Ковалевка) Николай Матвиенко
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Источник:
shakhtar.com
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Комментарии (1)
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aleksey-se (Красноармейск)
22.08.2020 в 23:31
Так шо,пацаны,обделались перед полуфиналом,так выходит? Не стыдно за проигрыш,стыдно за счёт. Учитесь,растите! Удачи в новом сезоне.!!!!
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