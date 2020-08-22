Алан Патрик: Следует восстановиться и быть полностью готовыми к Динамо

Атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" Алан Патрик поделился мыслями после победы над "Колосом" в матче первого тура УПЛ.

- Поздравляем с победой и дублем в ворота "Колоса". Раньше ты уже забивал два мяча за матч?

- Спасибо! Это мой первый дубль в "Шахтере". Очень рад, что помог команде. Было важно начать новый сезон с победы.

- "Шахтер" реализовал только третий пенальти. Не было ли дрожи в ногах, когда подходил к мячу?

- Конечно же, этот момент психологически давил. Мы переживали деликатный момент, не реализовав два пенальти кряду. Нужно было сохранять хладнокровие и спокойствие. Я понимал это и рад, что с холодной головой смог забить тот гол.

- Кому-то посвятил свои голы?

- Своим детям. У меня дочь и сын. По одному голу на каждого.

- Что тренеры говорили в раздевалке после матча? Довольны ли они игрой и результатом?

- Мистер сразу после финального свистка, как правило, не говорит об игре. Он просто поздравил команду с победой. Сейчас важно отдохнуть, ведь уже начинается процесс восстановления и тренировок к Суперкубку. Чтобы добыть победу, нам нужно подойти в абсолютной форме.

- Успели ли вы психологически и физически восстановиться после Лиги Европы?

- Конечно, было очень мало времени. Но после ситуации с пандемией нам всем нужно было адаптироваться к обстоятельствам. Новый сезон начался сразу же по завершении предыдущего. Думаю, вопрос больше лежит в области психологии. Важно правильно оценить ситуацию и подготовиться, чтобы "Шахтер" снова добился своих целей.

- В следующем поединке вы с "Динамо" определите сильнейшего в Суперкубке. Как будете готовиться?

- Понимаем насколько для наших болельщиков важна победа в этом поединке. Сейчас следует восстановиться и быть полностью готовыми. Хотим показать свою игру и заработать первый титул в сезоне.