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Опыт не помогает. Кутаков не назначил пенальти и пропустил красную карточку в матче Александрия - Мариуполь

Премьер-лига
(1 голосов)

Александрия - Мариуполь 4:1. Судейский анализ матча

Опыт не помогает. Кутаков не назначил пенальти и пропустил красную карточку в матче Александрия - Мариуполь
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Дмитрий Кутаков – один из наиболее опытных украинских рефери, но матч "Александрия" - "Мариуполь" не пойдет ему в актив. Разгромный счет нивелирует цену ошибок судьи, но, сохраняя последовательность, мы не можем не покритиковать Кутакова устами экс-арбитра ФИФА Мирослава Ступара.

- У Кутакова в прошлом сезоне была стабильность, и почти не было ошибок. Неплохо все развивалось для него и в этом матче, но когда произошли сложные моменты, где Кутакову нужно было проявить свое умение не терять концентрацию, он дал слабину. Ошибся в обе стороны, - объясняет Мирослав Иванович.

- На 55-й минуте Шастал получил хорошую передачу в штрафной площади "Мариуполя", продвигался к воротам, а Быков аккуратной "подсечкой" сбил оппонента с ног. Если Кутаков не видел, то должен был заметить фол ассистент Запороженко. Он находился ближе к эпицентру событий. Однако командной работы в этом моментов не проявилось, поэтому и апеллировали игроки "Александрии".

А уже через две минуты выход Кулакова один на один перед штрафной "Александрии" остановил Гордиенко – задержал соперника рукой, а когда тот падал, то еще и задел его лицо. Это лишение шанса на взятие ворот, соответственно – красная карточка. Кутаков почему-то вообще не отреагировал на действия Гордиенко, - сказал Мирослав Ступар.

- Для такого опытного арбитра такие ошибки недопустимы, - резюмировал эксперт.

Отметим, что "Александрия" одолела "Мариуполь" в первом туре УПЛ со счетом 4:1.

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В статье: ФК Мариуполь Дмитрий Кутаков Мирослав Ступар Сергей Шебек ФК Александрия
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Комментарии (1)
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Referee-12 (Новая Прага)
22.08.2020 в 23:31
Да не смешите) Ставить такие пенальти)))))) Пусть скажут спасибо, что не дал ЖК за симуляцию..........
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