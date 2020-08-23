Богдан Леднев: Одно удовольствие работать под руководством Луческу

Атакующий полузащитник "Динамо" Богдан Леднев прокомментировал победу над "Олимпиком" в рамках первого тура УПЛ, а также поделился ожиданиями от предстоящего поединка против донецкого "Шахтера" в матче за Суперкубок Украины.

- Эмоции от матча с "Олимпиком", конечно, только хорошие. Выиграть первую игру в сезоне всегда важно. Хорошо, что удалось приобщиться к победе, поэтому, конечно, очень рад. Теперь в приподнятом настроении будем готовиться к матчу за Суперкубок Украины против "Шахтера".

- Морально готовил себя к выходу на поле?

- Конечно, очень хотелось выйти и готовился к матчу. Спасибо, что Мистер дал шанс.

- Какая установка была от главного тренера?

- Мы отрабатываем ситуации, максимально приближенные к игровым, каждый игрок действует на своей позиции – это все нам объясняют в тренировочном процессе. А уже в игре мы выходим на поле и знаем, что делать в том или ином моменте.

- Ты говорил, что до последнего момента не было понятно, останешься ли ты в "Динамо". Хотелось все же остаться в команде или был готов в аренду?

- Я вернулся в "Динамо" и очень хотел остаться здесь. Очень рад, что все сложилось именно так. Я очень долго ждал этого момента, и наконец дождался.

- Нашли общий язык с Мирчей Луческу, хорошо понимаешь, чего он требует от вас на поле?

- Это тренер с большим именем, и одно удовольствие работать под его руководством. Думаю, сотрудничество с Мистером даст толчок особенно для молодежи, потому что у него много опыта, и все лишь будут добавлять в мастерстве.

- Перед этим сезоном вернулись из аренды много игроков – ты, Тимчик, Супряга. Как думаешь, будет ли он рассчитывать на вас в дальнейшем?

- Наша главная задача – доказывать на тренировках, проявлять себя. Если все будут отдаваться по максимуму, то будет и доверие, и будем играть.

- У "Олимпика" выиграли с крупным счетом – 4:1. Это придает уверенности перед следующими поединками, в которых так же будете пытаться вести игру?

- Одна из наших установок на игру – держание мяча, отрабатываем это на тренировках. Конечно, в следующих матчах также будем стараться доминировать и диктовать свою игру.

- Отличается ли стиль игры Луческу от команд, где ты выступал раньше?

- У каждого тренера есть свой подход, стиль игры. Тем более такой клуб, как "Динамо", должен диктовать свои условия на поле и доминировать.

- Матч с "Олимпиком" уже прошел, и, наверное, теперь все мысли о поединке за Суперкубок страны против "Шахтера". Какие ожидания от предстоящего противостояния с "горняками"?

- Нам и Мистер говорит, что теперь нужно готовиться к предстоящему поединку. Настраиваемся только на положительный результат, на поле будем отдаваться по максимуму для его достижения.

- Хорошо, что матч в Киеве проходит?

- Конечно, хорошо, ведь мы фактически у себя дома будем играть. Это дополнительный плюс.