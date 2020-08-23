Маркевич – о поражении 1:4 от Александрии: Немного крупный счет для такой игры

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал поражение в 1-м туре УПЛ от "Александрии" (1:4).

"В целом получилась неплохая игра. Интересная для болельщиков. На мой взгляд, 4:1 – немного крупный счет для такой игры. Но я ни в коем случае не хочу искать никаких оправданий. Имеем то, что имеем на сегодняшний момент.

Мы работаем и будем продолжать работать в том же направлении. Уверен, мы все наладим. У нас молодая команда с интересными перспективными футболистами. У них очень хорошее будущее. Но для этого и им, и нам надо очень много работать.

Нехватка опыта? Да, "Александрия" много лет играет этим составом, в отличии от нас Команда считается опытным бойцом в премьер-лиге. Это, конечно, сыграло свою роль и стало тем фактором, который повлиял на игру.

У нас молодые ребята. С ними интересно работать мне как тренеру, так и моему тренерскому штабу. Безусловно, фактор психологии у них должен быть на соответствующем уровне для того, чтобы выдерживать такое сильное испытание как премьер-лига", – цитирует Маркевича официальный сайт "Мариуполя".