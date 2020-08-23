Шаран – о 4:1 с Мариуполем: Рады победе над принципиальным соперником

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал игру своих подопечных в стартовом матче против "Мариуполя" (4:1).

"Выдался хороший матч. Для каждой команды, для каждого тренера старт чемпионата всегда был важным. Мы не исключение. Я рад, что команда победила принципиального соперника, который в прошлом чемпионате, в матче плей-офф победил нас здесь, на домашнем стадионе. Сегодня ребята очень серьезно настроились на этот поединок и победили. Победили несмотря на то, что начало поединка был недостаточно убедительным.

Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые громко поддерживали нас за пределами стадиона. Команда вас слышала, но, к сожалению, не видела на трибунах. Очень надеюсь, что это временно. Отдельно хочу поблагодарить президента клуба Сергей Анатольевич Кузьменко, который сохранил команду, хотя это было сделать не так просто. Он амбициозный человек, который ставит перед собой высокие цели. И перед нами также стоят цели - выйти в еврокубки. Мы будем в каждом матче стараться отдавать все силы для победы", – цитирует Шарана официальный сайт "Александрии".