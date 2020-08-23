  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бешикташ намерен арендовать Кайоде
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бешикташ намерен арендовать Кайоде

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард останется в Турции?

Бешикташ намерен арендовать Кайоде
Новина українською

Нападающий "Шахтера" Оларенваджу Кайоде заинтересовал "Бешикташ", пишет Sportx. Турецкий клуб планирует взять нападающего в аренду на один сезон.

Представители "Бешикташа" и "Шахтера" должны встретиться на протяжении недели для переговоров.

Прошлый сезон Кайоде провел в "Газишехире Газиантепе" на правах аренды. Клуб " занял 3-е место по итогам сезона 2019/20 турецкой Суперлиги, а Кайоде забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 29 матчах.

Контракт Кайоде с "Шахтером" рассчитан до 2023 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бешикташ (Стамбул) Шахтер (Донецк) Оларенваджу Кайоде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FC Energy (Новая Каховка)
23.08.2020 в 12:08
Отдайте в Динамо)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...