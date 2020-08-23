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Бешикташ намерен арендовать Кайоде
Форвард останется в Турции?
Нападающий "Шахтера" Оларенваджу Кайоде заинтересовал "Бешикташ", пишет Sportx. Турецкий клуб планирует взять нападающего в аренду на один сезон.
Представители "Бешикташа" и "Шахтера" должны встретиться на протяжении недели для переговоров.
Прошлый сезон Кайоде провел в "Газишехире Газиантепе" на правах аренды. Клуб " занял 3-е место по итогам сезона 2019/20 турецкой Суперлиги, а Кайоде забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 29 матчах.
Контракт Кайоде с "Шахтером" рассчитан до 2023 года.
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