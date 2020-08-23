Ингулец 1:1 Днепр-1. Терпение, труд и чуточку везения

"Ингулец" бодро начал, обидно пропустил, потом внешне легко сравнял. Отзащищавшись во втором тайме, команда Сергея Лавриненко выстрадала свое первое очко в элите украинского футбола.

Учитывая знакомство с методами работы друг друга, наставники команд пытались как можно сильнее удивить оппонента. Удалось это лучше Дмитрию Михайленко, который выпустил свою команду на этот матч в формации 3-4-3 с Владимиром Адамюком на позиции левого центрального защитника и Андреем Цуриковым в роли левого инсайда.

У "Ингульца" неожиданность в составе была всего одна, да и та незначительная. Вместо опытного Младена Бартуловича слева в полузащите вышел Артем Щедрый, который также ранее поиграл на уровне Премьер-лиги. Именно Артем стал наиболее заметной фигурой у дебютанта УПЛ в первом тайме, приложив ногу к обеим взятиям ворот. Сперва именно его обрезка привела к быстрой атаке "Днепра-1", в ходе которой Довбик все же изловчился отдать пас на Цурикова, а тот расстрелял сетку под перекладиной ворот Шуста. Но и ответный мяч "Ингульца" по сути создал Щедрый, который не стеснялся играть пяткой в нескольких эпизодах даже после обидной результативной обрезки. Вместе с Запорожцем хавбек номинальных хозяев разогнал атаку левым флангом и отдал пас на Дениса Балана, который в касание пробил в дальний нижний угол. Этот эпизод подчеркнул недостаток игры "Днепра-1" при формации с тремя центрбеками, ведь подопечные Михайленко банально не разобрались с тем, кому же браться за опеку подключившегося к атаке защитника петровцев.

За исключением голевых эпизодов, инициативой до перерыва все же владели днепряне. Первый их момент стал следствием несогласованных действий центральных зщитников "Ингульца" при выходе из обороны в атаку. Но удар Довбика после перехвата Цурикова успел заблокировать опорник команды Сергея Лавриненко. В остальных микроэпизодах у ворот Шуста подводила "Днепр-1" точность ударов, которой катастрофически не хватало. На общем фоне выделялся не только габаритами, но и качеством принятия решений Артем Довбик.

Второй тайм снова активнее начал "Днепр-1", который не стал менять схему, продолжая активно встречать соперника уже в первой фазе его атак. Это помогло создать момент Хобленко, после чего выручил Шуст, а добивание Цурикова оказалось неточным. Со следующим опасным ударом справился уже Запорожец ценой болезненных ощущений в паху. Шуст реагировал по удару, поэтому добивание Довбика могло быть более прицельным. Но Артем пробил точно в голкипера, лежавшего уже на газоне.

Днепряне продолжали методичное давление и моменты регулярно возникали после стандартов. Квасный выносил мяч уже из пустых ворот, а после удара Когута мяч ушел за пределы поля, "лизнув" перекладину. Лавриненко сразу же пустил в бой свой козырь, выпустив Бартуловича не столько для созидания, сколько для возможности на опыте придержать мяч вдали от своих ворот, так как минуты "Ингулец" в середине второго тайма переживал далеко не самые сладкие.

Ценой неимоверных физических и моральных усилий "Ингулец" все же выстоял, причем в концовке даже несколько раз выдвигался к чужим воротам в поисках победного гола. Но добыть три очка по такому второму тайму было бы слишком большим фартом для петровцев. Команда явно будет проводить активную трансферную работу в период паузы на игры сборных. "Днепр-1" же явно потерял два балла, хотя определенные игровые проблемы в команде Михайленко явно присутствуют. Прежде всего это касается отсутствия креатива впереди.

Ингулец - Днепр-1 1:1 (1:1)

Голы: Балан (42) - Цуриков (33)

Ингулец: Шуст, Балан, Семенко, Ковалев, Квасный (Синегуб 81), Запорожец, Лупашко (Шишка 73), Кучеренко, Козак (Мкомола 73), Щедрый (Бартулович 68), Ситчинава.

Днепр-1: Сарнавский, Сафронов, Логинов, Адамюк, Тэйлор (Чичиков 89), Кравченко, Вакулко (Когут 46), Дубинчак, Цуриков (Назаренко 77), Довбик (Ярмолюк 77), Хобленко.

Предупреждения: Щедрый (18), Квасный (48) - Адамюк (16), Вакулко (43), Когут (75)