Премьер-лига
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Минай подтвердил, что их домашние матчи будет транслировать ТК Футбол
Новичок УПЛ определился с транслятором
Домашние матчи новичка УПЛ "Миная" будет транслировать телеканалы "Футбол 1/2/3". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
"Футбол" уже транслировал домашние матчи "Миная" в Первой лиге – против "Ингульца", "Металлиста-1925" и "Волыни".
Напомним, "Минай" будет проводить домашние матчи на арене "Авангард" в Ужгороде.
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Комментарии (11)
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absurdlight (Kiev)
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Инспектор ( )
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simargl (Чернигов)
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androma (Вересневе)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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Виктор 2209 (Мехико)
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aleks68
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