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Минай подтвердил, что их домашние матчи будет транслировать ТК Футбол

Премьер-лига
(1 голосов)

Новичок УПЛ определился с транслятором

Минай подтвердил, что их домашние матчи будет транслировать ТК Футбол
Новина українською

Домашние матчи новичка УПЛ "Миная" будет транслировать телеканалы "Футбол 1/2/3". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Футбол" уже транслировал домашние матчи "Миная" в Первой лиге – против "Ингульца", "Металлиста-1925" и "Волыни".

Напомним, "Минай" будет проводить домашние матчи на арене "Авангард" в Ужгороде.

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В статье: ФК Минай
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Комментарии (11)
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absurdlight (Kiev)
23.08.2020 в 16:13
Пусть УПЛ создаёт канал «УПЛ» и будет тогда смысл в едином телепуле и никаких споров
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Инспектор ( )
23.08.2020 в 15:42
Кроме Футболов то и показывать некому. Нет желающих вещателей тратить деньги и время
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+3
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simargl (Чернигов)
23.08.2020 в 15:47
1000%. Скорее всего договорились медиа группы. Будет странно если ДК не войдёт в пул на льготных условиях, а уйдёт на чтот-то типа спорт1.
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0
0
androma (Вересневе)
23.08.2020 в 16:17
Ну так на спорт1 больше аудитория, больше интерес рекламодателей, канал больше заработает, а соответственно и больше получат клубы.Р.S Было бы неплохо сравнить сколько стоит минута рекламы на разных каналах.
0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.08.2020 в 15:39
Кількість ахмопідстилок зростає
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+3
-3
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simargl (Чернигов)
23.08.2020 в 15:45
Идиот . Можешь предложить как альтернативу свой канал))) ?? Кстати, за свет дома платишь, если не под мостом живешь))) ??? И кто ты теперь))???
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+2
-3
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Виктор 2209 (Мехико)
23.08.2020 в 15:57
за свет платишь туда же,вернее тому же)))
+1
0
aleks68
23.08.2020 в 16:04
он как был жертвой аборта и дебилом так и остался.пусть пока чучело погавкает
+1
0
KDK2020 (Киев)
23.08.2020 в 16:15
А при чем тут свет?! Я сейчас плачу за все телеканалы. И мне нас.ать, какому каналу уйдут мои деньги за просмотр. Единый пул - это не обязательно бабло в одну корзину.
0
0
aleks68
23.08.2020 в 16:02
жертва аборта и долб...б бокасса пойди удавись и не гавкай.лижи зад су.кисам и КАЛОмойскому.
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+1
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
23.08.2020 в 16:12
Бокасса,думаю,что тебя не вылечили бы лучшие светила в мире в области психиатрии) Тупее тебя тут нет никого)
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