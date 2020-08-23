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Ингулец - Днепр-1 1:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

"Ингулец" стартует в УПЛ с ничьи

Ингулец - Днепр-1 1:1. Обзор матча и видео голов
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В матче первого тура чемпионата Украины сезона 2020/21 встречались "Ингулец" и "Днепр-1". Клуб из Петрово проводил свой дебютный матч в Премьер-лиге. Команды обменялись голами во второй половине первого тайма - счет открыл Цуриков, а Балан сравнял.

Ингулец - Днепр-1 1:1 (1:1)
Голы: Балан (42) - Цуриков (33)
Ингулец: Шуст, Балан, Семенко, Ковалев, Квасный (Синегуб 81), Запорожец, Лупашко (Шишка 73), Кучеренко, Козак (Мкомола 73), Щедрый (Бартулович 68), Ситчинава.
Днепр-1: Сарнавский, Сафронов, Логинов, Адамюк, Тэйлор (Чичиков 89), Кравченко, Вакулко (Когут 46), Дубинчак, Цуриков (Назаренко 77), Довбик (Ярмолюк 77), Хобленко.
Предупреждения: Щедрый (18), Квасный (48) - Адамюк (16), Вакулко (43), Когут (75)

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В статье: УПЛ Ингулец (Петрово) СК Днепр-1
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