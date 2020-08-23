Ингулец подписал вратаря из Динамо U-21

"Ингулец" подписал молодого вратаря.

Голкипер киевского "Динамо" U-21 Артем Малыш будет выступать за клуб из Петрово. Футболист был в заявке "Ингульца" на матч против "Днепра-1" , но участия в поединке не принимал.

Детали перехода не сообщаются.

В прошедшем сезоне Малыш числился в молодежном составе "Динамо", но не играл.