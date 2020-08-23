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Ингулец подписал вратаря из Динамо U-21
Артем Малыш будет выступать за дебютанта УПЛ
"Ингулец" подписал молодого вратаря.
Голкипер киевского "Динамо" U-21 Артем Малыш будет выступать за клуб из Петрово. Футболист был в заявке
Детали перехода не сообщаются.
В прошедшем сезоне Малыш числился в молодежном составе "Динамо", но не играл.
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