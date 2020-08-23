Сергей Лавриненко: Надо привыкнуть еще к скоростям, к темпу, к качеству работы с мячом

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко поделился мыслями после ничьи с "Днепром-1" в матче первого тура УПЛ.

- Для "Ингульца" это дебют в премьер-лиге, для вас лично - второе пришествие. Как его оцените?

- Как более удачный, чем первый. Четыре года назад мы проиграли "Шахтеру" 1:4. Сейчас взяли очко в матче против серьезной команды. Поэтому только положительные эмоции. Скрывать нечего - радости у нас много. Хотя надо признать, что во многих моментах нам повезло. Фортуна была где-то на нашей стороне. Но у нас тоже были интересные контратаки. Не скажу, что счет закономерен, но у нас была Фортуна.

- Вы сознательно отдали центр поля?

- Не хотел бы раскрывать все наши тактические моменты и план на игру. Нам многое удалось. Надо привыкнуть еще к скоростям, к темпу, к качеству работы с мячом. Мы шли к этому, и сейчас надо адаптироваться, нарастить мышцы, чтобы потом конкурировать с другими командами. Очко, которое мы заработали, порадовало, но впереди есть еще очень много работы. Должны много работать, чтобы брать еще очки.

- Как оцените игру новичка команды Шишки, и будут еще усиления?

- Мы знаем его потенциал. Ранее уже приглашали его, но не смогли подписать - он стал игроком "Динамо" (Тбилиси). Сейчас у него закончился контракт, и мы его взяли. Уверен, что он нам поможет. Это - квалифицированный игрок. А сегодня не хотел бы выделять только его. Все ребята с максимальной самоотдачей играли, поэтому важна коллективная игра.

- Насколько на физическом состоянии игроков отразилось то, что паузы между чемпионатами почти не было?

- Да, ее действительно не было. И не было возможности провести какую-то работу. Понимаем, что много сил и эмоций потратили на решение задачи попасть в премьер-лигу. Поэтому сегодня пытались сработать на эмоциональном фоне. Думаю, любая команда, которая из первой лиги приехала на такой замечательный стадион, была бы на эмоциональном подъеме. Замечательное поле, стадион, соперник - мы искали максимум позитива, чтобы ребята были самими собой. За 3-4 дня мы ничего не могли изменить в тактическом плане или в функциональной подготовке, так сработали чисто на эмоциональном фоне.

- Надеемся, что и в дальнейшем "Ингулец" не затеряется в премьер-лиге.

- Помню наш последний матч здесь с "Днепром-1", когда соперник решал задачу выхода в премьер-лигу. Сыграли интересный матч, живой, динамичный - 3:3 закончили. И сидя за этим столом на пресс-конференции, я сказал: "Ждите, через год мы к вам приедем". Мы обещания сдержали, поэтому дальше все будет зависеть от нас.