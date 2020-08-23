Дмитрий Михайленко: Недооценки не было. Мы знали Ингулец, то, как они играют

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко прокомментировал ничью с "Ингульцом" в матче первого тура УПЛ.

- Разумеется, мы недовольны одним очком. Хотели большего, хотели победить. К сожалению, не получилось. Наверное, винить надо самих себя и реализацию. Было много моментов во втором тайме, чтобы забить победный гол. Не все идеально было и в построении игры, но, учитывая наш ресурс на этой стадии чемпионата, мы создали много. Надо быть более сфокусированными в завершающей стадии.

- Что помешало достичь большего? Недооценка соперника?

- Нет, недооценки не было. Мы знали соперника, то, как они играют. Была и хорошая игра вратаря, и, наверное, немного не хватило везения. Били много из выгодных позиций, из вратарской, с 8-10 метров. Возможно, не хватило хладнокровия. Не надо было сильно бить, нужна была меткость. Но все это после матча уже история.

- "Днепр-1" значительно обновился по сравнению с предыдущим сезоном. Как бы вы оценили приобретения и потери команды?

- Мы и обновились, и потеряли большое количество игроков. Наша селекционная работа продолжается, будут еще приобретения. Игроки, которых мы подписали - это определенное усиление. Мы стали сильнее, но нуждаемся в более стабильном и глубоком составе, ряд позиций усилим.

- Для этого, наверное, хотите использовать паузу перед вторым туром?

- Да, для нас сейчас будет важно время, чтобы усилить состав.

- Как оцените игру новичка премьер-лиги? Насколько "Ингулец" может использовать амбиции, чтобы закрепиться в УПЛ?

- Считаю, им все по плечу. Опытная команда со стабильным составом, долгое время играет вместе. Поэтому, мне кажется, у них все получится.