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Хобленко: Кто поставил матч против Ингульца на 14 часов, когда 30-градусная жара?

Премьер-лига
(1 голосов)

Нападающий днепрян прокомментировал ничью в матче первого тура

Хобленко: Кто поставил матч против Ингульца на 14 часов, когда 30-градусная жара?
Новина українською

Форвард СК "Днепр-1" Алексей Хобленко подвел итоги ничьи с "Ингульцом" в матче первого тура УПЛ.

- Мы видим, насколько игроки "Ингульца" радуются результату, и, соответственно, днепряне сегодня не удовлетворены. Как тебе первый матч сезона?

- Во-первых, мне интересно, кто именно поставил начало матча на 14 часов, когда на улице 30-градусная жара?! Если болельщики хотят видеть хороший футбол с большой интенсивностью, то при таких погодных условиях это практически невозможно, ведь во второй час дня очень жарко.

- И все же, сегодня команда создала достаточно моментов. Чего не хватило, чтобы достичь победы?

- Действительно, мы собственные моменты реализовать не сумели. Пожалуй, это надо немного заслужить. Да, удачу надо заслужить.Будем работать больше на тренировках и все это отрабатывать, а потом такие моменты, как у Адамюка, Довбика и у меня, начнем реализовывать.

- Насколько команда адаптировалась к новой схеме игры, по крайней мере группа атаки?

- Пока мы еще привыкаем, ведь до сегодняшнего матча провели только два спарринга этим составом. Новички только втягиваются в игру команды, хотя сегодня и неплохо сыграли. Результату мы не расстраиваемся, ни в коем случае, хотя, конечно, 1:1 нас не устраивало. Но сейчас только начало сезона и все еще впереди. Выше голову и успехи придут!

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В статье: Алексей Хобленко УПЛ Ингулец (Петрово) СК Днепр-1
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Комментарии (3)
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Alexs22 (Киев)
23.08.2020 в 19:26
Ща Динамо опредилиться с составом - и усилятся)))
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0
-2
Володимирович (Кременчуг)
23.08.2020 в 19:36
Ахаха, тонко, але не точно!!! Хто підсилиться??? Дніпро 1, чи Зоря???
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0
-1
balamyt (Boston)
23.08.2020 в 19:20
Остается только надеятся что успехи придут...Но без усиления не обойтись..
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+1
0


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