СМИ: Селезнев стал игроком Колоса

Форвард Евгений Селезнев подписал контракт с "Колосом", об этом сообщили журналисты программы "Великий Футбол" на телеканале "Футбол 1".

Детали сделки пока неизвестны.

В прошлом сезоне 35-летний украинец выступал за турецкий "Бурсаспор", провел во всех турнирах 32 матча, забил 13 голов и отдал 3 голевые передачи. 4-го августа Селезнев стал свободным агентом.

В чемпионате Украины Евгений выступал за киевский "Арсенал", донецкий "Шахтер" и "Днепр-1". Всего в УПЛ нападающий сыграл 230 матчей и забил 111 голов.