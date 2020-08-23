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СМИ: Селезнев стал игроком Колоса

Премьер-лига
(1 голосов)

35-летний форвард вернулся в УПЛ

СМИ: Селезнев стал игроком Колоса
Новина українською

Форвард Евгений Селезнев подписал контракт с "Колосом", об этом сообщили журналисты программы "Великий Футбол" на телеканале "Футбол 1".

Детали сделки пока неизвестны.

В прошлом сезоне 35-летний украинец выступал за турецкий "Бурсаспор", провел во всех турнирах 32 матча, забил 13 голов и отдал 3 голевые передачи. 4-го августа Селезнев стал свободным агентом.

В чемпионате Украины Евгений выступал за киевский "Арсенал", донецкий "Шахтер" и "Днепр-1". Всего в УПЛ нападающий сыграл 230 матчей и забил 111 голов.

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В статье: Евгений Селезнев Колос (Ковалевка)
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Комментарии (7)
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magnumm (Шепетовка)
23.08.2020 в 19:55
В чемпионате Украины Евгений выступал за киевский "Арсенал", донецкий "Шахтер" и "Днепр-1"..а когда он успел в -1 днепре поиграть? а про Днепр вообще не написали ,как будто и не играл там
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magnumm (Шепетовка)
23.08.2020 в 19:54
ого, нежданчик какой) Интересно посмотреть будет, Колос думаю не хуже прошлого чемпа выступит
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Микко82 (Херсон)
23.08.2020 в 19:43
Повернення кормільця.
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Dimka26 (Чернигов)
23.08.2020 в 19:42
а чего не Днепра? хм
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Dr. House (Подолье)
23.08.2020 в 19:53
То не то Дніпро.
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Dr. House (Подолье)
23.08.2020 в 19:54
То не то Дніпро.
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magnumm (Шепетовка)
23.08.2020 в 19:55
в минус первый днепр не захотел
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