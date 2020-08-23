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СМИ: Селезнев стал игроком Колоса
35-летний форвард вернулся в УПЛ
Форвард Евгений Селезнев подписал контракт с "Колосом", об этом сообщили журналисты программы "Великий Футбол" на телеканале "Футбол 1".
Детали сделки пока неизвестны.
В прошлом сезоне 35-летний украинец выступал за турецкий "Бурсаспор", провел во всех турнирах 32 матча, забил 13 голов и отдал 3 голевые передачи. 4-го августа Селезнев стал свободным агентом.
В чемпионате Украины Евгений выступал за киевский "Арсенал", донецкий "Шахтер" и "Днепр-1". Всего в УПЛ нападающий сыграл 230 матчей и забил 111 голов.
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Комментарии (7)
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magnumm (Шепетовка)
23.08.2020 в 19:55
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magnumm (Шепетовка)
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Микко82 (Херсон)
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Dimka26 (Чернигов)
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Dr. House (Подолье)
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Dr. House (Подолье)
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magnumm (Шепетовка)
23.08.2020 в 19:55
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