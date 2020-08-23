Игорь Суркис: Супряга остается в Динамо. У нас в клубе ни на кого нет предложений

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал трансферные слухи вокруг игроков "бело-синих".

"Если вернется Бурда через 10 дней, Шабанов, Миколенко, Попов – может быть, эту зону не надо будет усиливать. Но надо, чтобы люди восстановились, функционально набрали кондиции.

Много сплетен вокруг Супряги. Супряга остается. Он будет играть в "Динамо", он должен принести нам пользу. Не могу сказать, что мы с кем-то попрощаемся, у нас в клубе ни на кого нет предложений.

СМИ пишут, что интересуются тем или другим футболистом, но о конкретике мы можем говорить только тогда, когда будет конкретное предложение. Пока таких предложений не поступало", – рассказал Суркис.