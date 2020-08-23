  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игорь Суркис: Супряга остается в Динамо. У нас в клубе ни на кого нет предложений
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игорь Суркис: Супряга остается в Динамо. У нас в клубе ни на кого нет предложений

Премьер-лига
(2 голосов)

Президент киевлян высказался насчет трансферных слухов

Игорь Суркис: Супряга остается в Динамо. У нас в клубе ни на кого нет предложений
Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал трансферные слухи вокруг игроков "бело-синих".

"Если вернется Бурда через 10 дней, Шабанов, Миколенко, Попов – может быть, эту зону не надо будет усиливать. Но надо, чтобы люди восстановились, функционально набрали кондиции.

Много сплетен вокруг Супряги. Супряга остается. Он будет играть в "Динамо", он должен принести нам пользу. Не могу сказать, что мы с кем-то попрощаемся, у нас в клубе ни на кого нет предложений.

СМИ пишут, что интересуются тем или другим футболистом, но о конкретике мы можем говорить только тогда, когда будет конкретное предложение. Пока таких предложений не поступало", – рассказал Суркис.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Артем Шабанов Никита Бурда Владислав Супряга Виталий Миколенко Денис Попов
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Великий Футбол
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
PiterCantrope (Франківськ)
23.08.2020 в 21:17
ascent, Микко82 Хіба не ясно що таке скаутинг? Клуби проглядають сотні гравців, дивляться відео, їздять на матчі, говорять з агентами гравців, говорять з гравцями. Складають список, вибирають пріоритетні цілі. Звідси і новини. Вже після цього виходять на клуби з пропозиціями. Хіба це не ясно? Зацікавленість - це не конкретна пропозиція відправлена факсом в клуб. А як по-вашому люди в реальному житті сходяться? Не ходять на побачення, не залицяються, не роблять подарунки, не запрошують одне одного до себе додому і т.д. Ви, мабуть, думаєте, що коли чоловік бачить жінку, яка йому сподобалась, - то він йде в магазин, купує обручку, бронює годину в рацсі, і після того підходить до жінки і каже: "здоров, я Петро, ти мені сподобалась, ось обручка, ми розписуємось сьогодні в 3 годині."
Ответить
0
0
avatar
Микко82 (Херсон)
23.08.2020 в 20:51
Інтер, Наполі, Аталанта, Евертон... То це все виходить видумки? Треба було тоді зразу писати: Барселона цікавиться Буяльським, ПСЖ веде переговори про оренду Бурди, Сирота зацікавив скаутів Баварії...
Ответить
0
-1
avatar
ascent (Луксор)
23.08.2020 в 20:25
А какие были заголовки...
Ответить
+2
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...