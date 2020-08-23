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Григорий Суркис об акциях ультрас: Я уверен, что есть режиссер. Вы все увидите

Премьер-лига
(3 голосов)

Экс-президент ФФУ прокомментировал протесты ультрас на матче с "Олимпиком"

Григорий Суркис об акциях ультрас: Я уверен, что есть режиссер. Вы все увидите
Новина українською

Бывший президент ФФУ Григорий Суркис поделился мыслями насчет поведения ультрас на матче киевского "Динамо" с донецким "Олимпиком".

"Есть люди, которые сейчас делают попытки столкнуть руководство, главного тренера с болельщиками.

Я уверен, что есть режиссер. Мы знаем, кто это. Вы все увидите. Все тайное через некоторое время перестанет таким быть", – заявил Григорий Суркис.

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В статье: Григорий Суркис Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Ультрас Динамо
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Источник:
Великий Футбол
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Комментарии (8)
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fan_of_Zorechka (луганск)
23.08.2020 в 21:30
От него Лукашенком попахивает
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0
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.08.2020 в 21:29
Тактика теорії змов?
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0
-3
avatar
Spokoyno (Киев)
23.08.2020 в 21:14
Невже з себе "містера Х" робить... Так Луческо більш кваліфікований тренер ніж два попередника, але особа, яка зневажає український футбол і невідомо чи позбулась ненависті до Динамо Достатньо пригадати його слова та вибрики. А те що те було навіяно попереднім босом
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+1
-6
Valerii_Krykun (Wroclaw)
23.08.2020 в 21:34
Всі говорять про якісь слова сказані Мірчою,але по факту ніхто жодної цитати не написав
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+2
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.08.2020 в 21:42
Та їх повно, він постійно натякав, що Гриша як голова ФФУ заважав кротам, потім наїжджав на суддів у матчах Динамо, а не кротів.
0
-1
Vitolo (Одесса)
23.08.2020 в 21:08
У Гриши режиссёр судя по партии , в которой он состоит - Путин????
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+2
-5
avatar
Микко82 (Херсон)
23.08.2020 в 20:53
Денісов?. Леоненко?.
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+2
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.08.2020 в 21:29
Грачов...
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+1
-3


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