Григорий Суркис об акциях ультрас: Я уверен, что есть режиссер. Вы все увидите

Бывший президент ФФУ Григорий Суркис поделился мыслями насчет поведения ультрас на матче киевского "Динамо" с донецким "Олимпиком" .

"Есть люди, которые сейчас делают попытки столкнуть руководство, главного тренера с болельщиками.

Я уверен, что есть режиссер. Мы знаем, кто это. Вы все увидите. Все тайное через некоторое время перестанет таким быть", – заявил Григорий Суркис.