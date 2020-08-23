Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Григорий Суркис об акциях ультрас: Я уверен, что есть режиссер. Вы все увидите
Экс-президент ФФУ прокомментировал протесты ультрас на матче с "Олимпиком"
Бывший президент ФФУ Григорий Суркис поделился мыслями насчет
"Есть люди, которые сейчас делают попытки столкнуть руководство, главного тренера с болельщиками.
Я уверен, что есть режиссер. Мы знаем, кто это. Вы все увидите. Все тайное через некоторое время перестанет таким быть", – заявил Григорий Суркис.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Великий Футбол
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fan_of_Zorechka (луганск)
23.08.2020 в 21:30
Ответить
0
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.08.2020 в 21:29
Ответить
0
-3
Spokoyno (Киев)
23.08.2020 в 21:14
Ответить
+1
-6
Valerii_Krykun (Wroclaw)
23.08.2020 в 21:34
Ответить
+2
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.08.2020 в 21:42
0
-1
Vitolo (Одесса)
23.08.2020 в 21:08
Ответить
+2
-5
Микко82 (Херсон)
23.08.2020 в 20:53
Ответить
+2
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.08.2020 в 21:29
Ответить
+1
-3
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...