Лучано Лучи о матче Шахтер - Колос: Арбитр идеально отработал. Все пенальти были

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи прокомментировал работу судейской бригады на матче "Шахтер" - "Колос" .

"Считаю, что арбитр идеально отработал. Я сам присутствовал на этом матче на НСК "Олимпийский". С трибун это было три пенальти, для ВАР это было три пенальти, для Цюриха три пенальти. Мы нарезали клипы эпизодов с пенальти и отправили для оценки международного органа.

Это непростые три пенальти, но монументальные, которые не подлежат обсуждению. Были определенные комментарии по поводу исполнения третьего пенальти. Игрок может останавливаться, но не может менять ударную ногу. Потому считаю эти комментарии очень смешными, люди делают их бездумно", – рассказал Лучи.