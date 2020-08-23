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Игорь Суркис: Спокойно отношусь к акциям ультрас. Я пригласил одного из лучших тренеров
Президент "бело-синих" высказался насчет протестов ультрас
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал
"Абсолютно спокойно к этому отношусь. Только профессионализм и только результат. Мне надоело терпеть разговоры о том, что у нас только динамовские сердца.
Я пригласил одного из лучших тренеров сегодня в Европе и мире. Кто бы что ни говорил", – заявил Суркис.
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Источник:Великий Футбол
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