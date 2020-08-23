Игорь Суркис: Спокойно отношусь к акциям ультрас. Я пригласил одного из лучших тренеров

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал акцию ультрас "бело-синих" на матче с "Олимпиком" в рамках первого тура УПЛ.

"Абсолютно спокойно к этому отношусь. Только профессионализм и только результат. Мне надоело терпеть разговоры о том, что у нас только динамовские сердца.

Я пригласил одного из лучших тренеров сегодня в Европе и мире. Кто бы что ни говорил", – заявил Суркис.