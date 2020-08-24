  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шеф-продюсер телеканалов Футбол ответил игроку Днепр-1 на возмущение по поводу времени матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шеф-продюсер телеканалов Футбол ответил игроку Днепр-1 на возмущение по поводу времени матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Почему на 14:00?

Шеф-продюсер телеканалов Футбол ответил игроку Днепр-1 на возмущение по поводу времени матча
Новина українською

Иван Гресько, шеф-продюсер телеканалов Футбол 1/2/3, отреагировал на вопрос нападающего "Днепр-1" Алексея Хобленко о назначении времени матча 1 тура УПЛ для его команды в 14:00 (игра закончилась со счетом 1:1).

Алексей Хобленко спрашивает, кто поставил матч "Ингулец" - "Днепр-1" на 14:00? С намеком на то, что именно жара помешала его команде победить. Можно было, конечно, в этот день поставить на 14:00 "Ворскла" - "Рух", а "Ингулец" - "Днепр-1" на 17:00.

И тогда любой из Полтавы или Львова мог крикнуть "кто поставил матч на 14:00?". Можно было даже оба матча - "Ингулец" - "Днепр-1" и "Ворскла" - "Рух" поставить на 17:00. И тогда бы нашлось много тех, кто бы справедливо кричал "какой идиот поставил два матча в параллельной трансляции?".

Читайте такжеТК Футбол предлагает сохранить схему с плей-офф и на следующие сезоны УПЛ

Если бы Алексей Хобленко читал Регламент, он бы знал, что в субботу и воскресенье в УПЛ есть три временные слоты, в которые можно проводить матчи: 14:00, 17:00 и 19:30.

И наш контракт с УПЛ предусматривает норму, что все матчи должны проводиться в разное время, чтобы не пересекаться, кроме 2-х последних туров.

В 19:30 в это воскресенье в УПЛ играть не могли. Потому что УЕФА рекомендует в день финала Лиги Чемпионов национальные соревнования закончить до 20:00.

Вот так. Ну а по ничьей в Днепре не стоит кивать на кого-то. Сами виноваты. Забивайте, а должны были забивать, и уверен, что вас бы не интересовал вопрос "кто поставил матч на 14:00?".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Телеканал "Футбол" СК Днепр-1 Днепр-1 Иван Гресько
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.08.2020 в 09:31
Бреше цей ахметівець. Зараз у Європі немає провідних чемпіонатів чим вони завжди прикриваються. Могли спокійно грати у 19-00 або навіть у 20-00.
Ответить
+2
-1
Litb@rski (Кёльн)
24.08.2020 в 09:16
Да что же мы боимся даже пукнуть в сторону Европы ( не только в футболе ) и Европа нас имеет как молчаливо баранов , когда же перестанем постоянно прогибатся
Ответить
0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.08.2020 в 09:30
Так тікай з Кельну в свій Засранськ. не прогинайся.
Ответить
+1
-1
oda1979 (Запорожье)
24.08.2020 в 08:56
Уефа рекомендует или запрещает??? Вот дурила..
Ответить
+3
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
24.08.2020 в 08:54
футболы рулят в нашей упл.
Ответить
+2
0
Dnepr United (Днепр)
24.08.2020 в 08:27
Ну так старт в 17:00 был бы меньшим злом. Пусть лучше кричат "какой идиот поставил два матча в параллельной трансляции?", чем бороться с выматывающей жарищей.
Ответить
+2
-1
Unselfish (Белая Церковь )
24.08.2020 в 08:07
Та да, легко умничать сидя под кондюхом... А ты побегай в эти +30 градусов...
Ответить
+4
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...