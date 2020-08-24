Шеф-продюсер телеканалов Футбол ответил игроку Днепр-1 на возмущение по поводу времени матча

Иван Гресько, шеф-продюсер телеканалов Футбол 1/2/3, отреагировал на вопрос нападающего " Днепр-1 " Алексея Хобленко о назначении времени матча 1 тура УПЛ для его команды в 14:00 (игра закончилась со счетом 1:1).

И тогда любой из Полтавы или Львова мог крикнуть "кто поставил матч на 14:00?". Можно было даже оба матча - "Ингулец" - "Днепр-1" и "Ворскла" - "Рух" поставить на 17:00. И тогда бы нашлось много тех, кто бы справедливо кричал "какой идиот поставил два матча в параллельной трансляции?".

Алексей Хобленко спрашивает, кто поставил матч "Ингулец" - "Днепр-1" на 14:00? С намеком на то, что именно жара помешала его команде победить. Можно было, конечно, в этот день поставить на 14:00 "Ворскла" - "Рух", а "Ингулец" - "Днепр-1" на 17:00.

Если бы Алексей Хобленко читал Регламент, он бы знал, что в субботу и воскресенье в УПЛ есть три временные слоты, в которые можно проводить матчи: 14:00, 17:00 и 19:30.

И наш контракт с УПЛ предусматривает норму, что все матчи должны проводиться в разное время, чтобы не пересекаться, кроме 2-х последних туров.

В 19:30 в это воскресенье в УПЛ играть не могли. Потому что УЕФА рекомендует в день финала Лиги Чемпионов национальные соревнования закончить до 20:00.

Вот так. Ну а по ничьей в Днепре не стоит кивать на кого-то. Сами виноваты. Забивайте, а должны были забивать, и уверен, что вас бы не интересовал вопрос "кто поставил матч на 14:00?".