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ПФК Львов подписал экс-игрока Мидлсбро и сборной Люксембурга

Премьер-лига
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До недавнего времени играл в Нидерландах

ПФК Львов подписал экс-игрока Мидлсбро и сборной Люксембурга
Новина українською

"Сине-золотые львы" оформили третий летний трансфер. Отныне цвета клуба будет защищать люксембургский защитник (происходит из Косово) Энес Махмутович.

Срок соглашения с центрбэком - 2 года.

К "Львову" 23-летний игрок присоединился в статусе свободного агента. Последним местом работы Махмутовича был английский "Мидлсбро" U-23 (за то время был в аренде "Маастрихта" в Нидерландах, который выступает в аналоге украинской Первой лиги), который он покинул 1 июля текущего года.

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Имеет в своем активе уже 11 поединков за сборную Люксембурга.

В составе ПФК "Львов" Энес Махмутович будет играть под 22 номером. Официальное представление новичков состоится позже.

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В статье: Мидлсбро Маастрихт Энес Махмутович
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Источник:
ПФК Львів

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