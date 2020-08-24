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ПФК Львов подписал экс-игрока Мидлсбро и сборной Люксембурга
До недавнего времени играл в Нидерландах
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Срок соглашения с центрбэком - 2 года.
К "Львову" 23-летний игрок присоединился в статусе свободного агента. Последним местом работы Махмутовича был английский "Мидлсбро" U-23 (за то время был в аренде "Маастрихта" в Нидерландах, который выступает в аналоге украинской Первой лиги), который он покинул 1 июля текущего года.
Имеет в своем активе уже 11 поединков за сборную Люксембурга.
В составе ПФК "Львов" Энес Махмутович будет играть под 22 номером. Официальное представление новичков состоится позже.