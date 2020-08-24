Виталий Миколенко сравнил игроков Динамо с различными видами рыб

Левый защитник " Динамо " и национальной сборной Украины Виталий Миколенко по просьбе ютуб-блогера Дмитрия Поворознюка попытался сравнить своих одноклубников с рыбами - сам он увлекается рыбалкой.

- Кто из игроков "Динамо" похож на акулу?

- Кто-то из нападающих. Вербич - он даже по носу похож. А Назик Русин - это рыба-меч.

- Дельфин.

- Не знаю, это какой-то добряк большой. Пусть будет Шапа [Николай Шапаренко].

- Пиранья

- Или Поп [Денис Попов], или Сидор [Сергей Сидорчук]. Скорее, Попов.

- Щука?

- Кара [Александр Караваев]. Щука просто зубастая очень.

- Лосось?

- Вкусный, сладкий. Давай, Назик Русин. Он булочка такая.

- Карась и карп?

- Карась - Буичка [Буяльский], а карп, он такой массивный - видимо Фран Соль - определил Миколенко.