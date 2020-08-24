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Виталий Миколенко сравнил игроков Динамо с различными видами рыб
Друг Русин - и лосось, и рыба-меч
Левый защитник "
- Кто из игроков "Динамо" похож на акулу?
- Кто-то из нападающих. Вербич - он даже по носу похож. А Назик Русин - это рыба-меч.
- Дельфин.
- Не знаю, это какой-то добряк большой. Пусть будет Шапа [Николай Шапаренко].
- Пиранья
- Или Поп [Денис Попов], или Сидор [Сергей Сидорчук]. Скорее, Попов.
- Щука?
- Кара [Александр Караваев]. Щука просто зубастая очень.
- Лосось?
- Вкусный, сладкий. Давай, Назик Русин. Он булочка такая.
- Карась и карп?
- Карась - Буичка [Буяльский], а карп, он такой массивный - видимо Фран Соль - определил Миколенко.