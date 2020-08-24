  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Виталий Миколенко сравнил игроков Динамо с различными видами рыб
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виталий Миколенко сравнил игроков Динамо с различными видами рыб

Премьер-лига
(1 голосов)

Друг Русин - и лосось, и рыба-меч

Виталий Миколенко сравнил игроков Динамо с различными видами рыб
Новина українською

Левый защитник "Динамо" и национальной сборной Украины Виталий Миколенко по просьбе ютуб-блогера Дмитрия Поворознюка попытался сравнить своих одноклубников с рыбами - сам он увлекается рыбалкой.

- Кто из игроков "Динамо" похож на акулу?

- Кто-то из нападающих. Вербич - он даже по носу похож. А Назик Русин - это рыба-меч.

- Дельфин.

- Не знаю, это какой-то добряк большой. Пусть будет Шапа [Николай Шапаренко].

Читайте такжеИгорь Суркис: Спокойно отношусь к акциям ультрас. Я пригласил одного из лучших тренеров

- Пиранья

- Или Поп [Денис Попов], или Сидор [Сергей Сидорчук]. Скорее, Попов.

- Щука?

- Кара [Александр Караваев]. Щука просто зубастая очень.

- Лосось?

- Вкусный, сладкий. Давай, Назик Русин. Он булочка такая.

- Карась и карп?

- Карась - Буичка [Буяльский], а карп, он такой массивный - видимо Фран Соль - определил Миколенко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Караваев Виталий Буяльский Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Николай Шапаренко Назарий Русин Беньямин Вербич Виталий Миколенко Фран Сол Франсиско Соль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трендець

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ascent (Луксор)
24.08.2020 в 08:48
Пока они в основной массе похожи на гуппи и телескопов
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...