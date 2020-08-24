Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Председатель комитета арбитров УАФ: В матче Олимпика с Динамо не хватает 5 желтых карточек
Возмутился работе подопечного
Работу бригады арбитров во главе с Максимом Козыряцким в матче 1 тура УПЛ "Олимпик" - "Динамо" (1:4) прокомментировал телеканалу Футбол председатель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.
Вижу, что никто не комментирует матч "Олимпик" - "Динамо". У меня, как у председателя комитета арбитров есть много что сказать по поводу этой игры. Почему? Потому что нужно смотреть на все аспекты работы.
Могу сказать одно: применение дисциплинарных санкций в матче "Олимпика" и "Динамо" - это катастрофа. Да, это не повлияло на результат, но мы анализируем все.
По моему мнению, в этом матче не хватает пяти желтых карточек. Но известные мегаэксперты об этом ничего не говорят. Почему?
За весь матч арбитр показал две желтые карточки - Артему Кичаку ("Олимпик") и Карлосу де Пене ("Динамо").