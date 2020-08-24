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Владлен Юрченко отметил, что Заря полностью обыграла Десну

Премьер-лига
(2 голосов)

Конечно, только в первом тайме

Владлен Юрченко отметил, что Заря полностью обыграла Десну
Новина українською

Центральный хавбек "Зари" Владлен Юрченко в комментарии ТК Футбол дал свою оценку поражению команды от "Десны" (1:3) в 1 туре УПЛ.

У нас игра атакующая, нужно понимать, кто что должен делать. На это нужно время. Понятно, что просто так за короткий период ничего не будет.

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Но все же какая-то перспектива есть, потому что первый тайм показал, что мы переиграли соперника по всем статьям.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Владлен Юрченко
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
24.08.2020 в 12:55
матч состоит из 2 таймов --физика слабая
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