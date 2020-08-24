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Владлен Юрченко отметил, что Заря полностью обыграла Десну
Конечно, только в первом тайме
Центральный хавбек "
У нас игра атакующая, нужно понимать, кто что должен делать. На это нужно время. Понятно, что просто так за короткий период ничего не будет.
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Но все же какая-то перспектива есть, потому что первый тайм показал, что мы переиграли соперника по всем статьям.
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Источник:Футбол News
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alex.belogubko (одесса)
24.08.2020 в 12:55
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