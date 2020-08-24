Владлен Юрченко отметил, что Заря полностью обыграла Десну

Центральный хавбек " Зари " Владлен Юрченко в комментарии ТК Футбол дал свою оценку поражению команды от "Десны" (1:3) в 1 туре УПЛ.

У нас игра атакующая, нужно понимать, кто что должен делать. На это нужно время. Понятно, что просто так за короткий период ничего не будет.