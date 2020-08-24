Матеус может перейти в Днепр-1 - СМИ

Бразильский атакующий игрок Матеус Лейте Насименто может перейти в " Днепр-1 ", информирует fcdnipro.com.

У 37-летнего игрока завершается конца контракт с китайским "Шицзячжуан Эвер Брайт" (китайская Суперлига), он не против вернуться в Украину.

Напомним, что Матуес выступал в днепровском "Днепре" в 2011-2016 годах.