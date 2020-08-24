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Матеус может перейти в Днепр-1 - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Возвращение в Украину

Матеус может перейти в Днепр-1 - СМИ
Новина українською

Бразильский атакующий игрок Матеус Лейте Насименто может перейти в "Днепр-1", информирует fcdnipro.com.

У 37-летнего игрока завершается конца контракт с китайским "Шицзячжуан Эвер Брайт" (китайская Суперлига), он не против вернуться в Украину.

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Напомним, что Матуес выступал в днепровском "Днепре" в 2011-2016 годах.

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В статье: Матеус СК Днепр-1 Днепр Днепр-1 Матеус Лейте Насименто
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Источник:
fcdnipro.com

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Комментарии (2)
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Dnepr-75 (Днiпро)
24.08.2020 в 12:59
В те годы за Днепр хорошо играл, но 37 лет, сейчас такой уровень чу что наверно сгодиться, молодёжи нет своей.
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0
0
Annaxxx (Sydney)
24.08.2020 в 12:49
привет мои горячие фото здесь...--} 69chat.club имя пользователя anna1 18+
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0
-1


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