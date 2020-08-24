Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матеус может перейти в Днепр-1 - СМИ
Возвращение в Украину
Бразильский атакующий игрок Матеус Лейте Насименто может перейти в "
У 37-летнего игрока завершается конца контракт с китайским "Шицзячжуан Эвер Брайт" (китайская Суперлига), он не против вернуться в Украину.
Читайте такжеФутболка с сине-желтым флагом: экс-форвард Днепра вновь подчеркнул свою любовь к Украине
Напомним, что Матуес выступал в днепровском "Днепре" в 2011-2016 годах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:fcdnipro.com
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dnepr-75 (Днiпро)
24.08.2020 в 12:59
Ответить
0
0
Annaxxx (Sydney)
24.08.2020 в 12:49
Ответить
0
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...