Символическая сборная первого тура УПЛ по версии UA-Футбол

После короткой паузы возвращается украинская Премьер-лига, новый сезон сразу дарит множество эмоций, яркое и невероятно результативное получилось это возвращение. Все команды забили в первом туре, хотя один матч не состоялся из обнаружения коронавируса у игроков ФК "Львов". В шести матчах забито 27 голов, нападение явно превосходило оборону, поэтому и символическая сборная у нас получилась с выраженным атакующим акцентом.

ВРАТАРЬ

Евгений Волынец ("Колос" Коваливка).

Не смог отстоять свои ворота в неприкосновенности Волынец (как и любой другой голкипер в туре), более того, пропустил трижды, но как же классно он провел матч с "Шахтером". Два пенальти отбил вратарь "Колоса", взял еще три сложнейших мяча после острых выпадов "горняков", на выходах и перехватах под постоянным давлением соперника не ошибался. Волынец сохранял интригу большую часть времени в противостоянии с явным фаворитом.

ЗАЩИТА

Йоонас Тамм ("Десна" Чернигов).

Второй переломный мяч забил центрбек "северян", вывел "Десну" вперед и сделал все возможное для итоговой победы. Эстонский легионер зацементировал оборону черниговцев, и хоть в первом тайме чувствовалась некоторая нервозность, но затем идеальный второй тайм провел Тамм и его партнеры.

Александр Караваев ("Динамо" Киев).

Словно вторую молодость, свои лучшие времена (по сравнению с прошлым сезоном) ощутил 28-летний Караваев в игре с "Олимпиком", мчался вперед, совершал рейды и отдавал классные передачи. Один из пассов Александра стал результативным, еще два могли привести к голам, но Супряга нервничал и не всегда завершал хорошие комбинации взятием ворот.

Денис Балан ("Ингулец" Петрово).

Первый исторический мяч за "Ингулец" в УПЛ забил Балан, смачный получился удар, а главное – точный. Под самую штангу. Однако, не только за счет забитого мяча Балан заслужил похвалы в первой игре в элите, этот игрок выглядел очень уверенно и убедительно, надежно в обороне и смело подключался к атакам.

ПОЛУЗАЩИТА

Кирилл Ковалец (ФК "Александрия").

Показательный момент произошел на 49-й минуте матча "горожан" с мариупольцами. Ковалец оказался в штрафной и мог пробить сам, хорошая была позиция, но Кирилл отдал пас на партнера, который находился в еще более выгодном положении. Мышенко сделал счет 3:0, и все стало ясно в этом матче. Ковалец оказался невероятно полезным для своей команды, в каждом подобном моменте он играл на команду, не передерживал мяч и стал самым полезным игроком среди александрийцев.

Виталий Буяльский ("Динамо" Киев).

Безусловно, Буяльский лучший игрок "Динамо" в матче с "Олимпиком" и один из лучших в туре. Не было участка поля, где бы ни появлялся Виталий, отработал и в обороне, и в атаках; забил первый гол, продолжал нагнетать, затем отдал голевую на Супрягу (ему оставалось только переправить мяч в пустые ворота). Буяльского можно назвать лидером нынешнего "Динамо".

Алан Патрик ("Шахтер" Донецк).

Били "горняки" по воротам "Колоса", били, и никак не могли забить. Пока Патрик не взял инициативу на себя и не расколдовал ворота упрямого соперника. Тайсон и Марлос не реализовали два пенальти подряд, третий промах – это было бы уже слишком. Патрик справился с ответственностью, более того, затем забил и второй мяч, уже с игры, решив исход поединка.

Андрей Цуриков (СК "Днепр-1").

Зимой этого года Цуриков перешел в "Днепр-1" и за полгода стал игроком основы, более того, незаменимым. Теперь Михайленко использует не в защите, а ближе к линии атаки, при этом 27-летний универсал все равно отходит назад, разрушает комбинации соперника, а затем бежит в нападение. Сил хватает, еще и голы забивает Цуриков. Под перекладину красиво выстрелил Андрей, "поздравив" в первом туре новичка УПЛ.

Владислав Калитвинцев ("Десна" Чернигов).

Забить самому Калитвинцеву не удалось, однако хавбек отдал две результативные передачи, стал настоящим диспетчером атак "Десны". Хотя до перерыва не все получалось у Влада, даже необязательную желтую заработал игрок, но потом поймал настоящий кураж. Несколько опасных ударов у него, активность и заряженность на матч с принципиальным соперником.

НАПАДЕНИЕ

Жерсон Родригес ("Динамо" Киев).

При шатком преимуществе, счете 2:1 вышел на поле Родригес. Возможно, кто-то ожидал, что "Динамо" во втором тайме будет играть на удержание, как часто случалось в минувших сезонах, но нет. Киевляне значительно добавили после перерыва в агрессии и выделялся на поле люксембургский игрок, в двух результативных комбинациях принял участие Родригес и внес свой вклад в крупную победу.

Руслан Степанюк ("Ворскла" Полтава).

Как заводной, без устали и не обращая внимания на частые фолы против себя, играл Степанюк. Возможно, именно его активность передалась партнерам, и матч в Полтаве завершился разгромом "Руха". Судите сами, на счету Степанюка гол и две голевых передачи, еще два опаснейших удара и участие в каждой острой атаке "Ворсклы". Не случайно, когда Степанюка заменили, львовяне смогли прийти в себя и спаслись от полной катастрофы.

ТРЕНЕР

Мирча Луческу ("Динамо" Киев).

Пока у Луческу получается у руля "бело-синих" радовать тех болельщиков, которые не отвернулись от "Динамо". Впрочем, после скандального назначения у румынского специалиста нет вариантов, к тому же, он умеет работать под давлением и умеет добиваться результатов. Пока забегать вперед не будем, неизвестно как сложатся следующие матчи киевлян, а в первом туре Мирча добыл на удивление убедительную победу.