Шевчук заметил тактическое новшество Ворсклы

Вячеслав Шевчук, украинский тренер, телеэксперт, на ТК Футбол прокомментировал победу " Ворсклы " над "Рухом" (5:2) в 1 туре УПЛ.

Хотел бы отметили, что "Ворскла" удивила хорошим настроем на матч с "Рухом". Была и тактическая неожиданность от Максимова - три центральных защитника. Это было впервые!

Когда они начинали атаки, центральные защитники располагались очень высоко. "Рух" не смог к этому приспособиться. Пожалуй, еще молодые ребята.