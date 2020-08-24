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Шевчук заметил тактическое новшество Ворсклы

Премьер-лига
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В матче с "Рухом"

Шевчук заметил тактическое новшество Ворсклы
Новина українською

Вячеслав Шевчук, украинский тренер, телеэксперт, на ТК Футбол прокомментировал победу "Ворсклы" над "Рухом" (5:2) в 1 туре УПЛ.

Хотел бы отметили, что "Ворскла" удивила хорошим настроем на матч с "Рухом". Была и тактическая неожиданность от Максимова - три центральных защитника. Это было впервые!

Когда они начинали атаки, центральные защитники располагались очень высоко. "Рух" не смог к этому приспособиться. Пожалуй, еще молодые ребята.

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Команда только вошла в УПЛ, это первая игра. Мало опытных игроков подписали, поэтому нужно время.

"Ворскла" с первых минут взяла игру под контроль. Высокий прессинг, "Руху" из-под него было выходить очень трудно. А полтавчане использовали эти моменты, в том числе и во время стандартных положений.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов УПЛ Рух (Львов)
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Источник:
Великий футбол

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