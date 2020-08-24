Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевчук заметил тактическое новшество Ворсклы
В матче с "Рухом"
Вячеслав Шевчук, украинский тренер, телеэксперт, на ТК Футбол прокомментировал победу "
Хотел бы отметили, что "Ворскла" удивила хорошим настроем на матч с "Рухом". Была и тактическая неожиданность от Максимова - три центральных защитника. Это было впервые!
Когда они начинали атаки, центральные защитники располагались очень высоко. "Рух" не смог к этому приспособиться. Пожалуй, еще молодые ребята.
Команда только вошла в УПЛ, это первая игра. Мало опытных игроков подписали, поэтому нужно время.
"Ворскла" с первых минут взяла игру под контроль. Высокий прессинг, "Руху" из-под него было выходить очень трудно. А полтавчане использовали эти моменты, в том числе и во время стандартных положений.