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Вратарь, отразивший 2 пенальти, стал лучшим игроком 1 тура УПЛ
Правда, пропустил 3 гола
Украинская Премьер-Лига опросила специалистов, которые входят в ее экспертный совет, и определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 1-го тура соревнований.
В состав экспертного совета на этот раз вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев Йожеф Сабо.
По итогам голосования победу одержал вратарь "