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Премьер-лига

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Вратарь, отразивший 2 пенальти, стал лучшим игроком 1 тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Правда, пропустил 3 гола

Вратарь, отразивший 2 пенальти, стал лучшим игроком 1 тура УПЛ
Новина українською

Украинская Премьер-Лига опросила специалистов, которые входят в ее экспертный совет, и определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 1-го тура соревнований.

В состав экспертного совета на этот раз вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев Йожеф Сабо.

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По итогам голосования победу одержал вратарь "Колоса" Евгений Волынец, опередивший динамовца Виталия Буяльского, ворсклянина Владислава Кулача и "горняка" Алана Патрика.

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В статье: Алан Патрик Виталий Буяльский УПЛ Владислав Кулач Евгений Волынец Колос (Ковалевка)
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Источник:
УПЛ

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