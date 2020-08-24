Вратарь, отразивший 2 пенальти, стал лучшим игроком 1 тура УПЛ

Украинская Премьер-Лига опросила специалистов, которые входят в ее экспертный совет, и определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 1-го тура соревнований.

В состав экспертного совета на этот раз вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев Йожеф Сабо.

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