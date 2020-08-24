Тренеры объявили лучшего наставника 1 тура УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги стартового тура украинской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.

Средняя результативность 6 сыгранных матчей составила 4,5 гола за игру. А лауреат в Лиге - главный тренер черниговской " Десны " Александр Рябоконь. Его подопечные нанесли поражение "Заре" (3:1) и начали новый сезон волевой победой над командой, с которой еще недавно вели соперничество за медали и выход в еврокубки.

"Десна" подошла к матчу без кадровых потерь, впрочем, впервые против недавних одноклубников сыграл бывший капитан черниговцев, защитник Денис Фаворов (он открыл счет в матче).

Тренерский штаб, прежде всего, удивил тактической схемой - 5-4-1, которые, в зависимости от фазы игры, можно было трактовать как 5-2-3 или 3-4-3. Под эту специфическую схему Рябоконь выпустил одновременно трех центрбеков, а креатив доверил форварду Филиппову, которого из глубины, постоянно меняясь зонами, должны были поддерживать Тотовицкий и Калитвинцев. С выходом Будкивского они с Филипповым разделили зоны атаки, и именно это обстоятельство привело к поражению луганчан.

Рябоконь и раньше экспериментировал со схемой с тремя центрбеками, и на этот раз успешно применил эту ловушку против "Зари". Высокие фулбэки активно подключались к атакам, поэтому, полузащитники рядом с форвардом Филипповым могли смещаться в центр, отводить за собой защитников, растягивать и разрывать зоны их защиты. По ходу игры "Десна" перестроилась на игру в два форварда, и это дополнительное давление помогло переломить ход противостояния.