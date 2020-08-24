  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Максимов устроил жесткий разговор с игроками, команда отправляется на новый сбор
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Максимов устроил жесткий разговор с игроками, команда отправляется на новый сбор

Премьер-лига
(2 голосов)

Возмутился легионерам

Максимов устроил жесткий разговор с игроками, команда отправляется на новый сбор
Новина українською

Юрий Максимов, наставник полтавской "Ворсклы", прокомментировал победу своей команды над "Рухом" 5:2 в 1 туре УПЛ.

Максимова спросили о претензиях, которые он высказал своим футболистам в раздевалке после матча.

Игроки знают, к кому претензии. Первый тайм прекрасно сыграли, 5:0. Начали делать замены. И те футболисты, которые должны создавать конкуренцию, этого не делают, а проигрывают второй тайм со счетом 0:2! Это просто...

Команда спокойно ведет, контролирует игру, играйте дальше! Но видно, что трудно нам будет 11 игроками вытягивать весь чемпионат. Играть надо, прессинговать! Первая игра домашняя - не станем же отсиживаться в обороне!

Читайте такжеВорскла - Рух 5:2. Обзор матча и видео голов

Юрия Максимова спросили о задачах "Ворсклы" на сезон.

Мы сами понимаем, что в каждой игре надо побеждать. А там - как получится. Тот же состав [что и в прошлом сезоне] тянет на себе результат. Это позитив. Кого ищем, а лучших в этих ребят нет!

Приезжают иностранцы, думают, что здесь квадратными мячами играют. А потом за голову хватаются, потому что оказывается, что люди в футбол здесь также умеют играть. Пока лучше нет даже чем наши ветераны. Поэтому в дальнейшем будем молодежь наигрывать. А какой смысл [иностранцев] брать? Сами видите.

"Ворскла", как подтвердил наставник, во время паузы в чемпионате, снова отправляется для продолжения подготовки в Закарпатье.

Возьмем молодежь, 6-7 человек. Будем их готовить. Может кто-то из них выстрелит?

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов УПЛ Рух (Львов) тренировочный сбор
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ворскла

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
royalstas (Вінниця)
24.08.2020 в 15:33
Чую Ворскла цього сезону буде в топ 3-5.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...