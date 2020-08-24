Максимов устроил жесткий разговор с игроками, команда отправляется на новый сбор

Юрий Максимов, наставник полтавской " Ворсклы ", прокомментировал победу своей команды над "Рухом" 5:2 в 1 туре УПЛ.

Максимова спросили о претензиях, которые он высказал своим футболистам в раздевалке после матча.

Игроки знают, к кому претензии. Первый тайм прекрасно сыграли, 5:0. Начали делать замены. И те футболисты, которые должны создавать конкуренцию, этого не делают, а проигрывают второй тайм со счетом 0:2! Это просто... Команда спокойно ведет, контролирует игру, играйте дальше! Но видно, что трудно нам будет 11 игроками вытягивать весь чемпионат. Играть надо, прессинговать! Первая игра домашняя - не станем же отсиживаться в обороне!

Юрия Максимова спросили о задачах "Ворсклы" на сезон.

Мы сами понимаем, что в каждой игре надо побеждать. А там - как получится. Тот же состав [что и в прошлом сезоне] тянет на себе результат. Это позитив. Кого ищем, а лучших в этих ребят нет! Приезжают иностранцы, думают, что здесь квадратными мячами играют. А потом за голову хватаются, потому что оказывается, что люди в футбол здесь также умеют играть. Пока лучше нет даже чем наши ветераны. Поэтому в дальнейшем будем молодежь наигрывать. А какой смысл [иностранцев] брать? Сами видите.

"Ворскла", как подтвердил наставник, во время паузы в чемпионате, снова отправляется для продолжения подготовки в Закарпатье.