Организаторы пожертвовали чемпионатом ради сборной. О чем говорить после первого тура УПЛ

Дебютанты - на твердую четверку

В воскресенье закрывали стартовый тур Премьер-лиги оба дебютанта - "Ингулец" и "Рух". С учетом того, что третий, "Минай", пропустил первый игровой день из-за переноса своего матча, именно по ним можно было оценить качество пополнения элиты украинского футбола.

Шесть пропущенных голов на двоих против команд из нижней шестерки прошлого сезона на первый взгляд говорят не в пользу петровцев и львовян. Но стоит отдать должное тому факту, что играли обе команды фактически "с колес", ведь лишь десятью днями ранее финишировал чемпионат в Первой лиге, график которого последние два месяца был плотным до невозможности. Делая скидку на все эти трудности, а также индивидуальные ошибки отдельных исполнителей "Руха", стоит признать дебют команд вполне неплохим.

"Ингульцу" даже удалось заработать очко, хоть и не обошлось без везения. "Руху" напротив, именно везения и не хватило. Команда Ивана Федика показала качественную структуру атакующей игры, а вот у своих ворот еще предстоит серьезно поработать над надежностью. Для этого есть пауза в чемпионате, длиной в три недели. Уверены, по прошествии этого времени мы увидим более сильные "Ингулец", "Рух" и "Минай", которому даже форсировать подготовку к Favbet-лиге не пришлось, коронавирус во "Львове" подсобил. Артур Кисляченко

Хладнокровная "Ворскла" и расточительный "Днепр-1"

Как правильно отметил на послематчевой пресс-конференции Дмитрий Михайленко , у его подопечных не было проблем с созданием моментов - была проблема с их реализацией. В противовес этому "Ворскла" Юрия Максимова отыграла впереди подобно хищнику, особенно это касается первого тайма матча с "Рухом".

За первые 45 минут полтавчане нанесли шесть ударов по воротам Романа Мысака, четыре в створ. Стопроцентная реализация может служить подтверждением опыта этой команды на фоне новобранца элиты, но также это следствие простоты и вертикальности атак, чего пока не всегда хватает "Днепру-1".

У днепрян большинство моментов проходили после стандартов, а вот с игры лишь Довбик создавал что-либо опасное за счет умения ставить корпус. Все остальное слишком методично и предсказуемо. Хотя попытка задавить "Ингулец" прессингом за счет перенасыщения полуфлангов атаки заслуживает похвалы. Будучи отработанным до автоматизма, этот элемент способен принести дивиденды в будущем. Но пока пресинг команды Михайленко выглядит все же сыровато, даже на фоне дебютанта УПЛ. Артур Кисляченко

Без новых трансферов "Заре" нечего делать в Европе

Очень непросто, и в некоторым смысле глупо, делать выводы после одной игры, но всем было видно, что летняя вакханалия в "Заре" не прошла бесследно. На команде в целом и на Скрипнике в частности отразилась история с приходом Бабича, которого так и не произошло. Виктор Анатольевич, безусловно, хороший и грамотный специалист, который может из посредственного набора игроков сколотить играющую команду. Однако и его энтузиазма не хватит, чтобы без усилений второй сезон подряд зацепиться за медали, параллельно с этим не ударив в грязь лицом в Европе. Уверены, он это понимает и без нас.

Проблемных позиций у "Зари" сейчас очень много. Во-первых, им очень нужен центральный нападающий, настоящяя девятка. При всем уважении к Громову, он не может качественно исполнять эту роль. Идеальным вариантом видится возвращение Русина, который хорошо смотрелся в структуре Скрипника, а после зимнего ухода в "Динамо" часто поддавался критике. Вряд ли Мирча Луческу имеет на него стратегические планы, особенно после перехода Кравца, потому мы не удивимся возвращению Назария в Запорожье. Возможно даже на постоянной основе.

Подобная ситуация сейчас в центре обороны. Получивший травму Абу Ханна оставил Скрипника с одним номинальный центрбэком, что уже сейчас сравнимо с катастрофой. Можем также предложить своего фаворита, который способен решить проблему - Каспарс Дубра. Да, вариант немного фантастический, но вполне реален. Играя за "Александрию" латыш успел познакомиться с УПЛ, так что для адаптации много времени не потребуется. Опыта у него также хватает, а главный плюс - статус свободного агента. С учетом финансовых проблем "Зари" - очень достойный вариант, который стоит рассмотреть. Георгий Грошев

"Мариуполь": пока без оптимизма

Поражение "Александрии", может, было и слишком крупным, но в целом, три очка в копилку команды Шарана упали заслуженно. "Мариуполь" много ошибался, проваливал отдельные отрезки и показал, что может брать матчи только желанием. Его хоть и было достаточно, но не компенсировало отсутствие должного уровня техники и тактики. И оптимизм Остапа Мироновича понять трудно: очень слабо верится, что в течение сезона эта команда сможет прибавить настолько, чтобы зацепиться за место в еврокубках.

Впрочем, о борьбе за вылет также говорить не стоит. "Мариуполь" провёл матч против главного претендента на ТОП-3 (об этом я написал ещё до стартового тура ) - поэтому разница и оказалась настолько очевидной. В поединках с более-менее равными себе соперниками вроде "Колоса", "Миная" или "Ингульца" очки обязательно придут. Александр Рыженко

Победа Луческу – случайность или начало возрождения "Динамо"?

С уверенной победы Мирча Луческу стартовал с "Динамо" в УПЛ, наверное, во многом неожиданный получился разгром, почти не в чем упрекнуть киевлян и появилось много пищи для размышления. Высокая самоотдача, концентрация, контроль мяча, создание и реализация моментов, "бело-синие" не заметили "Олимпик". При этом, по одному поединку работу Луческу оценивать сложно, есть вероятность, что дончане еще находятся в отпуске. Поэтому лишь осторожный оптимизм можно выразить по поводу возможного возрождения "Динамо".

Уже завтра, 25 августа киевляне сыграют в Суперкубке Украины с "Шахтером", а затем после паузы в чемпионате "Десна" ждет "Динамо", и матчи в Лиге Чемпионов. Эти игры дадут ответы о состоянии и возможностях подопечных Луческу. Хотя в любом случае, сейчас интересно будет наблюдать за столичной командой. Андрей Алфимов

УПЛ и УАФ пожертвовали чемпионатом ради национальной сборной

В туре чемпионата Украины на прошлых выходных не было никакого смысла. Представители Первой лиги ещё не успели перевести дух после изнурительного сезона, а командам УПЛ сейчас хоть вновь в отпуск отправляй футболистов, потому что пауза получается очень долгой: три недели.

Как итог - клубы не доукомплектовались к началу сезона, кто-то не выводил на нужные кондиции футболистов ради одного тура, а Руслан Костышин и вовсе сообщил, что "Колос" к "Шахтёру" не готовился . Зачем тогда был нужен этот один тур?

Видимо, только ради национальной сборной. В своё время Олег Блохин продавливал "удобный" для себя и национальной сборной календарь чемпионата, чтобы у главной команды страны было больше времени для подготовки к играм. Это вылилось в четвертьфинал ЧМ. Сейчас похожим путём идёт Андрей Шевченко. Ведь у его подопечных из УПЛ уже будет за плечами по два матча нового сезона, в то время как, например, представители испанского или швейцарского чемпионатов (соперники по Лиге наций в сентябре) к тому времени ещё не проведут ни одного официального матча в сезоне. Александр Рыженко

В материале использованы фото ФК "Динамо", ФК "Ингулец" и ФК "Десна"