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Леоненко: Из брака Руха можно сделать вывод, что люди болели коронавирусом где-то 2 года
А потом сразу вышли на поле
Виктор Леоненко, экс-футболист, а сегодня телеэксперт на ТК Футбол высказал свое мнение о первом матче львовского "
Для Максимова такой "Рух" стал неожиданностью, считает Леоненко.
"Ворскла" еще ничего не делала - а уже выигрывала 2:0! Надо это выделять. С другой стороны то, что Русин бил 2 раза и в одном Ризнык спас, а в другом - сам не забил.
Здесь если брать в целом, то очень хорошо, что у ребят будет 3 недели [на подготовку к матчу 2 тура].
Здесь за браком [со стороны игроков "Руха"] можно сделать вывод, что люди коронавируса где-то года 2 болели, а потом сразу вышли на поле. Надеюсь, что "Рух" еще усилится.