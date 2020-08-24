Леоненко: Из брака Руха можно сделать вывод, что люди болели коронавирусом где-то 2 года

Виктор Леоненко, экс-футболист, а сегодня телеэксперт на ТК Футбол высказал свое мнение о первом матче львовского " Руха " в УПЛ - поражение от "Ворсклы" со счетом 2:5.

Для Максимова такой "Рух" стал неожиданностью, считает Леоненко.