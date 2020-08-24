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Леоненко: Из брака Руха можно сделать вывод, что люди болели коронавирусом где-то 2 года

Премьер-лига
(1 голосов)

А потом сразу вышли на поле

Леоненко: Из брака Руха можно сделать вывод, что люди болели коронавирусом где-то 2 года
Новина українською

Виктор Леоненко, экс-футболист, а сегодня телеэксперт на ТК Футбол высказал свое мнение о первом матче львовского "Руха" в УПЛ - поражение от "Ворсклы" со счетом 2:5.

Для Максимова такой "Рух" стал неожиданностью, считает Леоненко.

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"Ворскла" еще ничего не делала - а уже выигрывала 2:0! Надо это выделять. С другой стороны то, что Русин бил 2 раза и в одном Ризнык спас, а в другом - сам не забил.

Здесь если брать в целом, то очень хорошо, что у ребят будет 3 недели [на подготовку к матчу 2 тура].

Здесь за браком [со стороны игроков "Руха"] можно сделать вывод, что люди коронавируса где-то года 2 болели, а потом сразу вышли на поле. Надеюсь, что "Рух" еще усилится.

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В статье: Юрий Максимов Виктор Леоненко Рух (Львов) Ростислав Русин
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (3)
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фрілансер (Львів)
24.08.2020 в 18:07
То ж Лєонєнко китайців вірусом в Ухані й інфікував. ви його в студію в ОЗК заводьте, що б не заразитися
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0
0
makernew (Alexandriya - Kiev)
24.08.2020 в 17:22
Из умозаключений Леоненко можно сделать вывод, что он короновирусом болеет всю жизнь, особенно это повлияло на умственные способности....
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+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
24.08.2020 в 16:51
Дебіл
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+2
-1


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