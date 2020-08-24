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Леоненко: Если Динамо никого не купит, то с этой командой будет очень сложно чего-то сделать

Премьер-лига
(4 голосов)

Слово экспертам

Леоненко: Если Динамо никого не купит, то с этой командой будет очень сложно чего-то сделать
Новина українською

Экс-игрок "Динамо", а ныне эксперт телеканалов Футбол Виктор Леоненко прокомментировал победу киевлян в 1-м туре УПЛ над "Олимпиком" (1:4).

"Я буду рад если "Динамо" будет вот так легко обыгрывать команд семь-восемь, как в матче с "Олимпиком". Хотелось бы! Если никого "Динамо" не купит, то с этой командой будет очень сложно чего-то сделать.

Луческу никогда не скрывал, что любит бразильцев. На них нужно время. В "Шахтере" - это одно, ведь Ринат Леонидович покупал талантливых и молодых бразильцев. И тем более когда одни бразильцы приезжали - их уже другие ждали", - сказал Виктор Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Олимпик (Донецк) Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (10)
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prostors (Вольногорск)
24.08.2020 в 18:22
"Я буду рад если "Динамо" Ты не будешь рад потому что Ринат Леонидович тебе ничего не заплатит, и чмо останется без пива..
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0
0
vgolovan (полтава)
24.08.2020 в 18:09
дебилам в лице леоненко слова не давали а ребята в кд молодые и талантливые и если тренер сможет все сделать правильно то футбол будут показывать европейского уровня но баварией пока не станут- пока
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+1
0
ysebe1970 (Бровары)
24.08.2020 в 18:11
баварией. тут хоть янг бойзом стать...
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0
0
avatar
simargl (Чернигов)
24.08.2020 в 17:51
Кого и за какие деньги ?? Всему своё время, но бразильское ДК в 75 лет не строят. Ближайший месяц покажет уровень тех кто в обойме. ШД, Десна и еврокубки ...
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0
-1
ysebe1970 (Бровары)
24.08.2020 в 18:10
А тут и смотреть не надо.. Если в лигу чемпионов попаду это уже успех а там вылеты с крупным счетом..
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0
0
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SashaKyiv (Київ)
24.08.2020 в 17:20
експерт і Леоненко - що тут спільного??? дивне словосполучення...
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+5
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
24.08.2020 в 17:01
Откуда эта мантра "Луческу и бразильцы". Похоже на недописанную басню Крылова. В Интере, турецких клубах, Зените, сб. Турции тоже бразильцы были?
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+3
-2
ysebe1970 (Бровары)
24.08.2020 в 17:49
А чего он добился в этих клубах и сборной Турции..
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+1
-1
ytcnjh (vtk)
24.08.2020 в 16:49
Витя иди веди передачу про кошек футбол это в далёком твоём прошлом
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+7
-2
FC Energy (Новая Каховка)
24.08.2020 в 16:52
А что не так сказал? Кроме того, что банальные вещи
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+1
-5


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