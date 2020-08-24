Леоненко: Если Динамо никого не купит, то с этой командой будет очень сложно чего-то сделать

Экс-игрок "Динамо", а ныне эксперт телеканалов Футбол Виктор Леоненко прокомментировал победу киевлян в 1-м туре УПЛ над "Олимпиком" (1:4).

"Я буду рад если "Динамо" будет вот так легко обыгрывать команд семь-восемь, как в матче с "Олимпиком". Хотелось бы! Если никого "Динамо" не купит, то с этой командой будет очень сложно чего-то сделать.

Луческу никогда не скрывал, что любит бразильцев. На них нужно время. В "Шахтере" - это одно, ведь Ринат Леонидович покупал талантливых и молодых бразильцев. И тем более когда одни бразильцы приезжали - их уже другие ждали", - сказал Виктор Леоненко.