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Шевчук: Три пенальти в ворота Колоса стопроцентные. Можно было ставить четвертый

Премьер-лига
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Специалист считает, что все пенальти были назначены по делу

Шевчук: Три пенальти в ворота Колоса стопроцентные. Можно было ставить четвертый
Новина українською

Эксперт телеканалов "Футбол" Вячеслав Шевчук прокомментировал решения арбитра в матче "Шахтер" - "Колос" (3:1), в котором рефери поставил в ворота гостей три одиннадцатиметровых.

"Для меня три пенальти, которые назначил арбитр, - стопроцентные. Не вызывает сомнений!

До первого пенальти был фол на Мораесе, когда он в стенку обыгрался и защитник его руками положил на газон. Это тоже стопроцентный пенальти", - сказал Вячеслав Шевчук.

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В статье: Вячеслав Шевчук Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТК Футбол

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