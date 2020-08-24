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Шевчук: Три пенальти в ворота Колоса стопроцентные. Можно было ставить четвертый
Специалист считает, что все пенальти были назначены по делу
Эксперт телеканалов "Футбол" Вячеслав Шевчук прокомментировал решения арбитра в матче
"Для меня три пенальти, которые назначил арбитр, - стопроцентные. Не вызывает сомнений!
До первого пенальти был фол на Мораесе, когда он в стенку обыгрался и защитник его руками положил на газон. Это тоже стопроцентный пенальти", - сказал Вячеслав Шевчук.
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Источник:ТК Футбол
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