Шевчук: Три пенальти в ворота Колоса стопроцентные. Можно было ставить четвертый

Эксперт телеканалов "Футбол" Вячеслав Шевчук прокомментировал решения арбитра в матче "Шахтер" - "Колос" (3:1) , в котором рефери поставил в ворота гостей три одиннадцатиметровых.

"Для меня три пенальти, которые назначил арбитр, - стопроцентные. Не вызывает сомнений!

До первого пенальти был фол на Мораесе, когда он в стенку обыгрался и защитник его руками положил на газон. Это тоже стопроцентный пенальти", - сказал Вячеслав Шевчук.