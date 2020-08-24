Шапаренко: В целом, за игру с Олимпиком Луческу нас похвалил

Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко прокомментировал победу своей команды в 1-м туре УПЛ над "Олимпиком" (4:1) .

"Луческу похвалил нас за игру. Сказал, что мы хорошо начали, удачно провели первые минут 20 поединка, но потом пропустили нелепый гол. Отметил также, что после этого мы сумели всё вернуть в свою пользу. В целом, за игру он нас похвалил.

Конечно, все мы сейчас стараемся по-особому. Иначе и быть не может, ведь когда приходит новый главный тренер, то каждый футболист старается продемонстрировать ему все свои лучшие качества. Тем более, когда главный тренер постоянно демонстрирует команде свою нацеленность на достижение результата и изменения в игре", - сказал Шапаренко.