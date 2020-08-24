  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шапаренко: В целом, за игру с Олимпиком Луческу нас похвалил
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шапаренко: В целом, за игру с Олимпиком Луческу нас похвалил

Премьер-лига
(1 голосов)

Первый матч Луческу в Динамо вышел удачным

Шапаренко: В целом, за игру с Олимпиком Луческу нас похвалил
Новина українською

Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко прокомментировал победу своей команды в 1-м туре УПЛ над "Олимпиком" (4:1).

"Луческу похвалил нас за игру. Сказал, что мы хорошо начали, удачно провели первые минут 20 поединка, но потом пропустили нелепый гол. Отметил также, что после этого мы сумели всё вернуть в свою пользу. В целом, за игру он нас похвалил.

Конечно, все мы сейчас стараемся по-особому. Иначе и быть не может, ведь когда приходит новый главный тренер, то каждый футболист старается продемонстрировать ему все свои лучшие качества. Тем более, когда главный тренер постоянно демонстрирует команде свою нацеленность на достижение результата и изменения в игре", - сказал Шапаренко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Николай Шапаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...