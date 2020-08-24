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Исмаили приступил к индивидуальным тренировкам
Восстановление бразильца идет по графику
Левый защитник "
Как сообщает официальный сайт "горняков", защитник занимается по индивидуальной программе под присмотром клубных физиотерапевтов.
Сколько времени игроку понадобится для полного выздоровления не сообщается.
Напомним, что левый защитник "Шахтера" "порвал кресты" в середине июня, перенес операцию, и с тех пор находится вне игры.
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Источник:ФК Шахтер
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