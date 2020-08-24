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Исмаили приступил к индивидуальным тренировкам

Премьер-лига
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Восстановление бразильца идет по графику

Исмаили приступил к индивидуальным тренировкам
Новина українською

Левый защитник "Шахтера" Исмаили вернулся к тренировкам на поле.

Как сообщает официальный сайт "горняков", защитник занимается по индивидуальной программе под присмотром клубных физиотерапевтов.

Сколько времени игроку понадобится для полного выздоровления не сообщается.

Напомним, что левый защитник "Шахтера" "порвал кресты" в середине июня, перенес операцию, и с тех пор находится вне игры.

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В статье: Шахтер (Донецк) Исмаили
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Источник:
ФК Шахтер

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