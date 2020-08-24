Денисов: У Суркисов проблемы с Приватбанком, у Динамо проблемы со свободными финансами

Генеральный директор ТК "Футбол" Александр Денисов поделился своим мнением о трансферной кампании киевского " Динамо " при новом наставнике - Мирче Луческу.

"У братьев Суркисов проблемы с Приватбанком. Они не вернули те средства, которые пытались вернуть. Я понимаю, что со свободными финансами в "Динамо" проблемы.

Второй вопрос: даже если бы этих проблем не было, насколько они готовы были бы тратить деньги на трансферы в нынешних экономических реалиях. И уж точно не готовы удовлетворить запросы Луческу, чтобы ему привезли 5-6 бразильцев на вырост. Чтобы они через 3-4 года стали игроками топ-уровня. Во вторых, этих бразильцев еще надо уметь находить", - сказал Денисов.