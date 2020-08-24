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Денисов: У Суркисов проблемы с Приватбанком, у Динамо проблемы со свободными финансами

Премьер-лига
(1 голосов)

Какой будет трансферная компания киевского клуба

Денисов: У Суркисов проблемы с Приватбанком, у Динамо проблемы со свободными финансами
Новина українською

Генеральный директор ТК "Футбол" Александр Денисов поделился своим мнением о трансферной кампании киевского "Динамо" при новом наставнике - Мирче Луческу.

"У братьев Суркисов проблемы с Приватбанком. Они не вернули те средства, которые пытались вернуть. Я понимаю, что со свободными финансами в "Динамо" проблемы.

Второй вопрос: даже если бы этих проблем не было, насколько они готовы были бы тратить деньги на трансферы в нынешних экономических реалиях. И уж точно не готовы удовлетворить запросы Луческу, чтобы ему привезли 5-6 бразильцев на вырост. Чтобы они через 3-4 года стали игроками топ-уровня. Во вторых, этих бразильцев еще надо уметь находить", - сказал Денисов.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Александр Денисов Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (12)
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команид (Киев)
24.08.2020 в 22:41
Поступила команда гаф)))
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
24.08.2020 в 21:55
Ахметов: запускайте денісова...
Ответить
+5
0
Alex.696 (Немирів)
24.08.2020 в 21:57
пенісова, а не денісова.
Ответить
+6
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
24.08.2020 в 22:02
Вибач, опечатка вийшла...
+7
0
avatar
Romerik (YNWA)
24.08.2020 в 21:26
Что-то он мне все больше напоминает самого "опущенного" этого сайта Дашку... Он тоже такую телегу задвигает про Переса и мадрид... Денисов не такой ещё отбитый, как это недоразумение, но нотки сходства налицо...
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+7
-2
Alex.696 (Немирів)
24.08.2020 в 21:16
І ще. пенісов проводив аудит коштів Суркісів? Хто воно таке, ляпало обдрочене.
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+13
-2
avatar
knmua(Киев) (Киев)
24.08.2020 в 21:16
Ох як шату тіпає напередодні гри))))
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+12
-2
C_Ballack (Днепр)
24.08.2020 в 21:11
Ни чего не понятно, что он хотел сказать...
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+8
-2
Хиденг (Днепр)
24.08.2020 в 21:18
Он назвал Суркисов земляными червяками! Бандерлог ахметовский!
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+5
-1
Alex.696 (Немирів)
24.08.2020 в 21:08
Як тільки у шохтьора гра з Динамо, так одразу активізуються анали 1,2,3 і видатні супериксперди. Починає виливатись купа гімна зі зливних бачків вищевказаних персонажів.
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+13
-2
miha (Нежин)
24.08.2020 в 21:46
Не смотрю эти помой каналы. Чего и вам советую.
Ответить
+6
-1
Alex.696 (Немирів)
24.08.2020 в 21:56
Та я теж. Але прочитав новину на цьому сайті.
+3
0


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