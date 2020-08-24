Артем Бондаренко: Второй пропущенный гол надломил Мариуполь

В стартовом туре чемпионата "Мариуполь" на выезде уступил "Александрии" (1:4) . После игры новичок азовской команды Артем Бондаренко подвел итог матча.

— Тяжело что-то говорить. Проиграли 1:4… Нужно проанализировать игру, найти ошибки и к следующей игре постараться их исправить.

— В первом тайме "Мариуполь" выглядел довольно неплохо и имел несколько хороших возможностей для того, чтобы открыть счет. Но потом команда пропустила гол в раздевалку. Этот мяч сломал команду психологически?

— Скорее быстрый пропущенный гол во втором тайме нас надломил. Вроде было все нормально – вышли на второй тайм и сразу пропустили. Будем работать дальше и надеюсь, что в следующих играх все будет хорошо.

— Вы в первом тайме играли очень активно, часто были с мячом. Нет ли разочарования, что Вас во втором тайме заменили?

— Нет! Это взрослый футбол и тут такового быть не может. Тренерский штаб доверил мне место в составе и выделил время на поля – я постарался отработать на все 100 процентов.

— Как Вам в новой команде? Как проходит адаптация?

— Все супер. Привыкаю потихоньку к команде, тренерскому штабу. Но нам всем нужно еще время. Думаю, этот перерыв пойдет нам на пользу.