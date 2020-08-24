Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
14 украинских арбитров и ассистентов пройдут обучение для работы с ВАР
Делегация судей, которые смогут работать с ВАР будет расширена
Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи в эфире ТК Футбол рассказал о том, что 14 украинских арбитров пройдут обучение по работе с системой ВАР.
"Павелко и УАФ сделали усилия для покупки новой машины ВАР Благодаря ФИФА, которая следит за нами в привилегированный способ, мы уже начали вторую волну обучения. Она будет охватывать 14 арбитров и ассистентов, а также 6 видеооператоров.
Последними днями нахожусь в Полтаве временно из-за того, что я единственный сертифицированный ФИФА инструктор ВАР провожу обучение и тестирование для трех арбитров и трех ассистентов", - сказал лучи.
Напомним, что система ВАР начала функционировать в Украине в прошлом сезоне, однако лишь 6 судей прошли курс обучения и могли работать на матчах с видеоассистентом рефери.
Новости по теме
- 08:58 Украинские Председатель комитета арбитров УАФ: В матче Олимпика с Динамо не хватает 5 желтых карточек
- 08:58 Украинские Председатель комитета арбитров УАФ: В матче Олимпика с Динамо не хватает 5 желтых карточек
- 14:23 Украинские Суркис: Судьями руководит не Лучано Лучи, а негодяй, которого вырастил я