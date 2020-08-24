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14 украинских арбитров и ассистентов пройдут обучение для работы с ВАР

Премьер-лига
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Делегация судей, которые смогут работать с ВАР будет расширена

14 украинских арбитров и ассистентов пройдут обучение для работы с ВАР
Новина українською

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи в эфире ТК Футбол рассказал о том, что 14 украинских арбитров пройдут обучение по работе с системой ВАР.

"Павелко и УАФ сделали усилия для покупки новой машины ВАР Благодаря ФИФА, которая следит за нами в привилегированный способ, мы уже начали вторую волну обучения. Она будет охватывать 14 арбитров и ассистентов, а также 6 видеооператоров.

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Последними днями нахожусь в Полтаве временно из-за того, что я единственный сертифицированный ФИФА инструктор ВАР провожу обучение и тестирование для трех арбитров и трех ассистентов", - сказал лучи.

Напомним, что система ВАР начала функционировать в Украине в прошлом сезоне, однако лишь 6 судей прошли курс обучения и могли работать на матчах с видеоассистентом рефери.

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В статье: Лучано Лучи ВАР Комитет арбитров УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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